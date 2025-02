Trump si inventa una nuova Gaza: nel video realizzato con l'IA anche ballerine con la barba.VIDEO

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha condiviso sulla sua piattaforma Truth Social un video generato con l’intelligenza artificiale, in cui immagina un futuro completamente trasformato per la Striscia di Gaza.

Le immagini mostrano un paesaggio da Riviera, con resort di lusso, ville con piscina, yacht ormeggiati nella baia e persino una statua d’oro di Trump. Il tutto accompagnato da una canzone che esalta la sua figura con lo slogan:

"Donald Trump ti rende libero, porta la luce, basta paura. Trump-Gaza finalmente è qui."

Un video tra provocazione e propaganda

Il filmato mostra scene surreali:

Trump e Netanyahu rilassati a bordo piscina, mentre sorseggiano un drink.

rilassati a bordo piscina, mentre sorseggiano un drink. Elon Musk che mangia in riva al mare.

che mangia in riva al mare. Feste, balli in spiaggia e un’atmosfera da paradiso vacanziero.

Il tutto viene presentato come la visione di Trump per il futuro di Gaza, con il video che si conclude con il messaggio "Trump-Gaza number one".