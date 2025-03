Usa, l'ultima trovata di Trump: cancellata la scritta "Black Lives Matter" a Washington

Il presidente americano Donald Trump ha pubblicato sul proprio account social Truth il video che mostra i lavori avviati ieri a Washington per rimuovere il murale "Black Lives Matter", realizzato nel 2020 vicino alla Casa Bianca. L'opera, che copriva due isolati di 16th Street NW, era il simbolo delle proteste innescate dall'uccisione di George Floyd.

I lavori sono iniziati dopo che il deputato repubblicano della Georgia, Andrew Clyde, ha minacciato di bloccare i fondi federali per la città se l'opera non fosse stato cancellata e la piazza ribattezzata. Il sindaco Muriel Bowser ha dichiarato che la città si concentrerà ora sulla ripresa economica e ha annunciato un nuovo progetto di murales per celebrare il 250esimo anniversario degli Stati Uniti.