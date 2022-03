Yacht Putin, nuovi indizi dagli 007 americani: "É davvero dello Zar"

Marina di Carrara, rivelazioni dagli 007 Usa: "Il super yacht da 700 mln è davvero di Putin, i primi indizi..."

Novità sul caso del presunto super yacht di Putin a Marina di Carrara. Le agenzie di intelligence americana avrebbero trovato "i primi indizi" che il super yacht da 700 milioni di dollari attualmente ancorato nel porto di Marina di Carrara sia riconducibile a Vladimir Putin. A rivelarlo è il New York Times. Le ultime informazioni giungono dopo che mercoledì lo stesso quotidiano aveva detto che le autorità italiane stavano indagando sulla proprietà del lussuoso panfilo, chiamato Scheherazade, lungo 140 metri e con una stazza di 10.167 tonnellate.

Una notizia smentita dalla societa' di nautica di lusso The Italian Sea Group che in una nota ha spiegato: "In funzione della documentazione di cui dispone e a seguito di quanto emerso dai controlli effettuati dalle autorità competenti, dichiara che lo yacht di 140 metri Scheherazade, attualmente in cantiere per attività di manutenzione, non è riconducibile alla proprietà del Presidente russo Vladimir Putin".