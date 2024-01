Zelensky-Sunak, c’è l’ accordo sulla sicurezza. Gli Usa mollano l’Ucraina

Zelensky-Sunak, c’è l’ accordo sulla sicurezza. Il premier britannico: "Esitare incoraggerebbe Putin"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il primo ministro britannico Rishi Sunak hanno firmato a Kiev un accordo di sicurezza tra i due Paesi. Lo scrive il Guardian, riportando che Zelensky lo ha descritto come un "accordo di sicurezza senza precedenti". Secondo il presidente ucraino, citato dai media di Kiev, l'accordo resterà in vigore fino all'adesione dell'Ucraina alla Nato. Esitare sugli aiuti all'Ucraina "incoraggerebbe" Vladimir Putin, la Corea del Nord e l'Iran, ha affermato il premier britannico.

Sunak annuncerà un pacchetto di aiuti militari all'Ucraina da 2,9 miliardi di euro per l'anno 2024/2025, ha precisato Downing Street. Si tratta di un aumento di circa 233 milioni di euro rispetto ai due anni precedenti. Accogliendo con favore la determinazione di Kiev nel difendersi dall'invasione russa, il premier ha affermato che "nemmeno il Regno Unito vacillerà". Ed ha aggiunto: "Staremo al fianco dell'Ucraina, nelle ore più buie e nei tempi migliori che verranno".

Medvedev, truppe Gb a Kiev sono dichiarazione di guerra

"Il primo ministro britannico Rishi Sunak è arrivato a Kiev per firmare uno 'storico accordo di sicurezza'. Come reagirebbe l'opinione pubblica occidentale se la delegazione britannica finisse sotto il fuoco delle munizioni a grappolo nel centro di Kiev, come è successo ai civili della nostra Belgorod? E ancora una cosa: spero che i nostri eterni nemici, gli arroganti inglesi, capiscano che il dispiegamento del loro contingente militare ufficiale in Ucraina significherà una dichiarazione di guerra al nostro Paese". Così il vicepresidente del consiglio di sicurezza russo Dmitri Medvedev minaccia su Telegram la Gran Bretagna.