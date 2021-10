Fare formazione in Italia come se si fosse in un campus estero? Si può fare

L’innovazione velocissima dei sistemi di conoscenza e della loro applicazione nel mondo professionale fa sì che la formazione dei giovani, fin dalla scuola secondaria, sia assolutamente decisiva. Su questo sempre più centrale appare l’educazione scolastica a livello internazionale. E a questo proposito è senz'altro da segnalare un rilevante evento sul tema: “Competenze & Nozioni nell'Educazione Internazionale”, realizzato ad inviti, che si svolgerà martedì 19 ottobre, alle ore 18.00, presso il circolo antico del tiro a volo in via Eugenio Vajna 21 a Roma.

Lo propone l'H-FARM International School, istituzione educativa che mette a disposizione delle famiglie un polo formativo di eccellenza per i ragazzi in età scolare, seguendoli eventualmente anche nel post-diploma, con la formula boarding school. Ciò consente ai ragazzi che la frequentano di avere tutti i vantaggi di un sistema formativo di stampo internazionale, innovativo, che guarda al futuro e che investe sulle capacità specifiche del singolo, senza che ciò implichi un trasferimento fuori dall'Italia, rimanendo in un ambiente sicuro, dinamico e in continuo aggiornamento in Italia ma come se fosse all’estero.

Il programma dei lavori di presentazione di questa opportunità formativa internazionale prevede l’introduzione di Carlo Cicala, avvocato e docente universitario, poi gli interventi di Mauro Bordignon, Head of Academic programs H-FARM International School sul tema “La forma migliore per una scuola contemporanea” e di Francesco Gambato Spisani, Consigliere di Stato, che parlerà de “I valori di una scelta formativa internazionale”. Modera Marco De Rossi, Giornalista.