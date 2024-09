FdL 2024, discorso del Presidente Gaetano Frulli

Discorso del Presidente di Nuova Fiera del Levante, Gaetano Frulli, in occasione della Cerimonia inaugurale della 87^ Campionaria Internazionale della Fiera del Levante.

Ministro Urso, Presidente Emiliano, Sindaco Leccese, Presidente Lorusso, ambasciatori, autorità civili, militari e religiose, delegazioni estere, signore e signori, benvenute e benvenuti alla 87esima Campionaria Internazionale della Fiera del Levante.





La Campionaria che ci apprestiamo a inaugurare è stata costruita mettendo al centro gli espositori. Sono loro il motore pulsante che permette a Nuova Fiera del Levante di sviluppare la propria attività. Per loro, domenica 29 settembre, abbiamo organizzato, al teatro Petruzzelli, “Il galà del Levante”.

In questa serata si terrà la seconda edizione del premio “Caravella d’oro Sandro Ambrosi” e saranno consegnate le 100 borse di studio messe a disposizione da Nuova Fiera del Levante per il master online “International Marketing, Eventi e Media”, il tutto durante lo spettacolo della compagnia Q-art.

Invece, domenica 6 ottobre, qui in Fiera, sarà celebrata da Padre Distante, priore della Basilica di San Nicola, una santa messa che ci permetterà di condividere con tutti gli espositori un momento spirituale. Quest’anno siamo partiti dai settori portanti della Campionaria (Automotive, Arredamento e Galleria delle Nazioni) e abbiamo allargato la proposta commerciale ai settori dello Shopping ed ai Casalinghi.

Stiamo lavorando su altri settori da implementare già nelle prossime edizioni. Per il settore dell’Auto, con le maggiori concessionarie del territorio, abbiamo iniziato un percorso che ha portato alla condivisione della gestione degli spazi, fino ad arrivare alla implementazione delle attività di informazione e formazione su quella che è la trasformazione di questo settore, con convegni specializzati, organizzati dagli stessi espositori. Ci saranno inoltre le presentazioni di nuovi brand e di nuovi modelli, che si stanno affacciando sul mercato.

Nell’arredamento vogliamo costruire quello che dovrà diventare un appuntamento strategico, che sia da volano per le aziende del nostro territorio e di tutto il Sud Italia. Una “fiera nella fiera”. Dopo un confronto con gli espositori e le associazioni di categoria, abbiamo costruito una proposta commerciale, più qualificata e vicina ai nuovi modi di concepire l’arredamento.

Strategica è stata la collaborazione degli architetti esteri dei paesi nostri confinanti, in quanto loro sono le figure chiave di questo settore, professionisti che saranno presenti durante la Campionaria per promuovere incontri e avviare concretamente nuove collaborazioni.





Galleria delle Nazioni è invece quel luogo che ha rappresentato e rappresenta tutt’ora la storia e le emozioni della Campionaria. Gli espositori animano questo padiglione con la loro “multicolorità” e multietnicità, fanno vivere storie, tradizioni e culture diverse. In questa edizione ci saranno espositori provenienti da oltre 25 Paesi del mondo. Su questo valore abbiamo costruito quello che è il nostro nuovo modello di Galleria delle Nazioni che, pur mantenendo la sua storia, sarà lo strumento strategico per lo sviluppo della nostra attività internazionale. Ad un anno dalla sua ideazione, oggi possiamo affermare che questo modello è diventato una realtà operativa.

Abbiamo incominciato a lavorare, supportati dai consoli del territorio, promuovendo incontri istituzionali con gli ambasciatori, partendo dagli Stati nostri confinanti e nello specifico dai Balcani. Stiamo sottoscrivendo dei protocolli di intesa che ci permetteranno di integrare le nostre manifestazioni con quelle dei loro Paesi.

Abbiamo allestito delle aree istituzionali all’interno del Centro Congressi dove saranno presenti le Ambasciate, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l’Assessorato allo Sviluppo economico della Regione Puglia, la Camera di Commercio Bari-Bat, la Banca d’Italia, l’Aefi (Associazione Esposizioni e Fiere Italiane), le associazioni di categoria e… la Camera di Commercio Italo-Orientale, per promuovere le attività di connessione tra le Nazioni, le imprese e le istituzioni.

Su questo progetto lo scorso anno abbiamo firmato un protocollo d’intesa tra la Regione Puglia, con il suo assessorato allo Sviluppo economico, Camera di Commercio di Bari-Bat, Nuova Fiera del Levante e Forum Italiano dell’Export, oggi quel protocollo è una attività concreta.

A supporto di questa attività abbiamo organizzato una cena di gala istituzionale in Camera di Commercio, ed un convegno che ci aiuterà a capire l’attuale ruolo delle fiere e, come il sistema fieristico italiano si stia preparando alle sfide del mercato internazionale. Ringraziamento particolare va alla nostra consigliera di amministrazione, Marina Lalli, che con la sua competenza ci sta supportando nella costruzione di questa attività strategica per la Nuova Fiera del Levante.

Appuntamenti importanti della Campionaria sono i convegni che la Regione Puglia, il Comune di Bari e la Camera di Commercio di Bari-Bat, organizzano durante la manifestazione, dando la possibilità ai cittadini di discutere su tematiche attuali e strategiche, soprattutto per il nostro amato Mezzogiorno.

Quest’anno il palinsesto è davvero molto nutrito.





Appuntamento immancabile e attesissimo da tutti i visitatori della campionaria, è la presenza delle Forze dell’Ordine e delle Forze Armate, che ogni anno ci onorano con la loro partecipazione, permettendoci di poter assistere alle loro attività dimostrative, e facendoci capire quanto sia importante e fondamentale il loro lavoro. Grazie davvero per questa grande vicinanza alla nostra manifestazione.

Novità di quest’anno è il percorso che vogliamo lanciare con Levante in Gusto, un'area che abbiamo voluto dedicare all'eccellenza enogastronomica non solo del nostro territorio ma, allargandola a tutto il Sud Italia.

Qui operatori dell’enogastronomia dello street food proporranno le loro specialità, diversificando la nostra offerta durante la Campionaria. Riguardo a tale progetto un ringraziamento particolare va al vicepresidente di Nuova Fiera del Levante, Giuseppe Riccardi, per il supporto dato a questa nuova attività, che ci vedrà protagonisti dello sviluppo di questo settore.

Per rendere sempre più vivo il nostro quartiere fieristico daremo la possibilità ai visitatori di viverlo fino a sera inoltrata. Per questo abbiamo dato ampio spazio all’organizzazione di eventi serali gratuiti. Ci saranno concerti e spettacoli con artisti di fama locale, nazionale e internazionale che ogni sera allieteranno i visitatori con un’offerta variegata rivolta ad un pubblico di tutte le età. Siamo sempre più consapevoli del fatto che un’azienda come la nostra, nel suo percorso di crescita, debba essere attenta a prendere d’esempio, chi si è dato come scopo di vita, quello di aiutare coloro i quali sono meno fortunati di noi.

Anche quest’anno abbiamo dedicato alle associazioni del terzo settore un’area gratuita dove potranno illustrare le loro attività. Ma volevamo fare qualcosa in più, che potesse aiutarle anche economicamente. Ho proposto al priore della Basilica di San Nicola padre Distante, al sindaco di Bari Vito Leccese, ed al sovraintendente della Fondazione Teatro Petruzzelli Massimo Biscardi, abbiamo condiviso l’idea di realizzare una calamita da immettere sul mercato, che rappresenti la nostra città. Tutti hanno accolto con entusiasmo tale iniziativa. Il ricavato delle vendite sarà devoluto in beneficenza, in favore di progetti che le stesse associazioni ci presenteranno.

La scelta di mettere insieme, questi tre simboli della nostra città, oltre a rappresentare la nostra identità, è intrinseca di un significato molto potente: la Basilica di San Nicola, dedicata al nostro Santo Patrono, amato e venerato in tutto il mondo da più popoli e religioni; il Teatro Petruzzelli, un monumento della cultura, voluto e realizzato dall’iniziativa privata di una famiglia di imprenditori e commercianti baresi; la Fiera del Levante che rappresenta il luogo in cui si promuovono le attività commerciali ed economiche.

Questa calamita rappresenterà molteplici messaggi: il primo è quello benefico; il secondo è l’identità della nostra città; il terzo è quello che più ci rappresenta e che vogliamo trasmettere: in un luogo in cui non ci sono conflitti, in cui si alimenta il rispetto delle persone e delle religioni, in cui si promuove lo sviluppo della cultura, gli affari e il commercio prosperano nella giusta maniera.

L'obiettivo, che in Nuova Fiera del Levante ci siamo dati, è quello di cogliere tutte le opportunità che il mercato offre. La nostra mission è lo sviluppo delle fiere specializzate, ma stiamo lavorando all’implementazione delle attività di convegni e di congressi nazionali ed internazionali. Per questo ringrazio i nostri consiglieri di amministrazione indicati da Bologna Fiere, (Marco Momoli ed Alessandro Savoia), per la preziosa collaborazione nello sviluppo di nuove fiere specializzate.





Dopo l’esperienza maturata quest’ anno nell’organizzazione di spettacoli e concerti, abbiamo voluto misurarci anche in questo settore, definendo un accordo con una società specializzata, con la quale nei mesi estivi dei prossimi tre anni, organizzeremo concerti e spettacoli di artisti di fama nazionale ed internazionale. Questo è il lavoro che abbiamo fatto nell’anno appena trascorso, ma tanto altro è in programmazione per il futuro.

Nuova Fiera del Levante si sta proiettando sul mercato da protagonista, con umiltà e sacrificio. Ma oggi abbiamo una necessità impellente che ci ha costretto a valutare un percorso di riqualificazione, di alcune aree in nostra concessione, che non sono più idonee alle esigenze di un quartiere fieristico moderno.

In relazione a questa esigenza prioritaria ho proposto ai nostri soci delle soluzioni.

La risposta della Presidente della Camera di Commercio di Bari-Bat, Luciana Di Bisceglie, del Presidente di Bologna Fiere, Giampiero Calzolari, e del suo Amministratore delegato Antonio Bruzzone, è stata quella di rimarcare lo scopo di Nuova Fiera del Levante:

un’azienda pronta ad investire i propri utili per la riqualificazione e lo sviluppo economico del quartiere, creando valore per il territorio ed accrescendo il patrimonio pubblico, in quanto tutte le opere che si realizzeranno sul perimetro della concessione rimarranno nel patrimonio immobiliare dell’Ente Fiera del Levante.

La Regione Puglia, con il presidente Michele Emiliano e l’Ente Fiera del Levante con la sua presidente Simonetta Lorusso, hanno condiviso che questo progetto sia strategico e necessario per lo sviluppo di Nuova Fiera del Levante. Abbiamo presentato (In Regione Puglia) un progetto per la costruzione di un nuovo padiglione che ci permetterà di poter essere pronti ad ospitare fiere nazionali ed internazionali, le quali necessitano di spazi e di luoghi consoni alle fiere moderne, molte delle quali stanno già dialogando con noi per poter portare qui le loro manifestazioni. Stiamo strutturando la pratica in Regione Puglia per il co-finanziamento che dovrà affrontare Nuova Fiera del Levante e la stessa Regione per realizzare quest’opera.

Un’altra opportunità strategica, nei padiglioni in cui era presente l’Ospedale covid-19, alcuni nella nostra disponibilità, è quello di sviluppare fiere specializzate e manifestazioni formative e dimostrative nel campo medico-scientifico. Con l’assessorato alla Sanità della Regione Puglia stiamo valutando tutte le opportunità.

Lo sviluppo di queste attività ci permetterà di posizionarci nel mercato fieristico e congressuale italiano come, un unicum in questo settore.

Per noi di Nuova Fiera del Levante, quest’anno è stato molto importante. Per merito della scelta del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del suo Governo, di portare in Puglia un evento così importante come il G7, anche noi abbiamo avuto la possibilità di partecipare e dare il nostro contributo. In questa occasione abbiamo avuto il compito di allestire il centro media, che ha ospitato circa 1.800 giornalisti provenienti da ogni parte del mondo.

Siamo estremamente soddisfatti dalle gratificanti recensioni e delle attestazioni di stima ricevute dagli stessi, oltre che dagli organizzatori. Siamo stati capaci, grazie alle persone di Nuova Fiera del Levante ed ai suoi fornitori, di creare un luogo dove il nostro essere Puglia si respirava in ogni sua declinazione, a partire dagli allestimenti, alle ambientazioni, alle infrastrutture, al cibo ed alle persone. tutto si è dimostrato di qualità eccelsa. A tutti loro il mio ringraziamento Per noi questo è stato motivo di vero orgoglio. Affrontando questa nuova sfida siamo stati capaci di alzare il livello della nostra asticella.

Stiamo lavorando per accrescere le nostre competenze, adeguando il quartiere con le giuste infrastrutture, ampliando le relazioni con i Paesi confinanti; pronti a diventare il quartiere fieristico strategico che abbraccia quell’area che va dai Balcani a tutti i paesi del bacino del Mar Mediterraneo.

Personalmente sto seguendo con interesse e grande ammirazione quello che il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ed il suo Governo, sta portando avanti con il Piano Mattei.





Ministro Urso, Lei è il nostro ministro di riferimento. Ho avuto l’opportunità di constatare quanto impegno, lei e le persone del suo ministero, mettiate a disposizione del sistema fieristico italiano, sarebbe un onore, se potesse prendere in considerazione la Nuova Fiera del Levante come uno dei luoghi di connessione per promuovere le attività economiche dei Paesi che aderiranno ai progetti pilota e strategici di questo piano così lungimirante.

Questo non solo per la nostra posizione geografica favorevole, ma anche per la nostra capacità di affrontare le sfide, con il lavoro, la tenacia, la responsabilità, e le competenze che ci contraddistinguono

GRAZIE a tutti.

Ministro Urso, la invito ad inaugurare la 87^ Campionaria della Fiera del Levante.