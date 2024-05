Milano Home, la manifestazione di Fiera dedicata al mondo della casa

Milano Home, la manifestazione fieristica dedicata al mondo dell’abitare e all’home décor la cui prossima edizione si terrà dal 23 al 26 gennaio 2025 è pronta a partire per un tour che - da fine maggio e fino al prossimo ottobre- porterà l’evento realizzato da Fiera Milano, ad incontrare player del settore e agli addetti ai lavori.

Una ventina di incontri in Italia e Europa

Si tratta di una ventina di incontri in Italia e in alcune città europee, strutturati come dei veri e propri focus group che daranno vita ad un confronto aperto e costruttivo, che vedranno protagonisti soprattutto i retailer, chiamati sempre di più a rinnovarsi, a valorizzare il loro nuovo e necessario ruolo di informatori sul territorio dei brand che rappresentano, della qualità dei prodotti che trattano e della selezione che effettuano.

38mila punti vendita in Italia

Secondo le stime di Milano Home su fonte Hoover 2022, il mondo del commercio al dettaglio che tratta almeno uno dei prodotti per la decorazione della casa (complemento d’arredo, tavola, cucina, decorazione, tessile, fragranze, regalo) tocca in Italia 38.000 punti vendita, 100.000 addetti e oltre 16,5 miliardi di fatturato. La maggior parte di questi punti vendita si posizionano su un fatturato tra i 100.000 e i 300.000 euro (quasi 20.000), e quasi altri 5.000 negozi sono tra i 300 e i 600 mila euro.

Oltre 14.500 sono i negozi di arredo, illuminazione e decorazione per la casa, 12.000 i negozi che trattano i prodotti floreali e da regalo, oltre 6.500 i punti vendita specializzati sulla tavola cucina e regale, quasi 5.000 quelli specializzati sul tessile e biancheria.

Un tessuto di negozi caratterizzati da conoscenza sui prodotti

E' un tessuto di negozi caratterizzati da conoscenza sui prodotti, da valorizzazione delle specificità territoriali, da fornitori di bellezza e ricchezza sul territorio, un servizio unico che caratterizza fortemente il nostro Paese. Non solo, le recenti ricerche sul consumatore finale, indicano chiaramente che i due principali canali di informazione per le persone che vogliono acquistare questi prodotti sono i social (38% con instagram capofila) e subito dopo i negozi con il 20% (dati Promotica Spa 2024).

Quello del negozio quindi è un profilo professionale fondamentale su cui Milano Home ha deciso di investire tempo e professionalità, al fine di definire le linee su cui supportare lo sviluppo dei punti vendita che si possano ritagliare un ruolo ancora più innovativo e cruciale per il territorio in cui operano.

Le tappe del tour

Le tappe partiranno il 27 maggio dalla Sicilia per proseguire in Puglia, Calabria, Campania, Abruzzo, Lazio, Toscana, Emilia-Romagna, Liguria Verranno anche raggiunte alcune città europee come Vienna, Zurigo, Monaco, Nizza e Ljubljana.

I temi degli incontri

Nel corso degli incontri verranno anche analizzate esigenze e necessità che i retailer sono chiamati ad affrontare in questi periodi di grande trasformazione del loro ruolo e fornite indicazioni e nuove soluzioni e idee per un mercato sempre alla ricerca di nuovi stimoli e nuove idee. Saranno infine affrontati temi tra i più attuali e più rilevanti per i negozi che vanno dall’ omnicanalità, alle relazioni con i fornitori, dalla conoscenza dei materiali allo scouting di prodotto.

MILANO HOME – Gennaio 2025

La prossima edizione di Milano Home vedrà ancora una volta una proposta completa del mondo della casa: dalle fragranze al tableware, dalla decorazione fino al concept gift, la manifestazione si confermerà piattaforma in cui convergono novità e innovazione e dove si scoprono le eccellenze del settore, caratterizzate da design originale, ricerca, unicità, personalizzazione e naturalmente per sostenibilità. Un progetto che premia ricerca e innovazione di prodotto, valorizzando le competenze e le storie degli espositori, dalle aziende più piccole ai leader di settore, con in comune i valori fondanti della visione di Milano Home: originalità, autenticità, qualità e innovazione.

Mostra suddivisa in aree tematiche

Il layout della mostra sarà ancora una volta suddiviso in aree tematiche che permetteranno agli operatori di scoprire in modo immediato tutte le novità di loro interesse. Non mancheranno focus specifici e aree evento, che hanno avuto molto successo durante la prima edizione. L’offerta espositiva sarà poi completata da momenti di informazione e formazione, realizzati in collaborazione con grandi realtà del mondo del design e dell’editoria specializzata, incentrati sui temi più interessanti per il settore.