Filippo Macchi argento nel fioretto a Parigi 2024, ma è bufera sull'ultima stoccata

Pechino 2024: Macchi ko in finale fioretto, è medaglia d'argento alle Olimpiadi

Filippo Macchi ha vinto la medaglia d'argento nel torneo individuale del fioretto maschile ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. L'azzurro è stato sconfitto in finale dall'atleta di Hong Kong Ka Long Cheung per 15-14.

E' la prima medaglia italiana in Francia per il fioretto, seconda per la scherma dopo quella conquistata da Luigi Samele nella sciabola (bronzo).

La sfida tra Filippo Macchi e Long Cheung - che a un certo punto aveva visto il campione del fioretto italiano avanti 14 a 12 - è stata decisa all'ultima stoccata con una contestata decisione dei giudici. Per due volte sul 14 a 14 ci sono state stoccate da parte dei due contendenti che i giudici hanno annullato al terzo tentativo il verdetto è stato favorevole a Long Cheung tra l'incredubilità e la delusione di Filippo Macchi, oltre alla rabbia del ct Stefano Cerioni.