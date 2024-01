Alessandro Borghese a San Valentino dedica il nuovo special “Samurai Ao”

Samurai Ao, il piatto di Alessandro Borghese per San Valentino

San Valentino, Chef Alessandro Borghese dedica il nuovo special “Samurai Ao” agli innamorati legati dal filo rosso del destino

Secondo la tradizione orientale ciascuno di noi nasce con un invisibile filo rosso al mignolo della mano sinistra, che ci lega indissolubilmente alla persona a cui siamo destinati. 赤い糸, ovvero AKAI ITO, può concettualmente tradursi con la nostra anima gemella e chef Alessandro Borghese ha scelto San Valentino, la festa più attesa dagli innamorati, per celebrare il grande amore con il nuovo e delizioso special Samurai Ao, disponibile da mercoledì 14 a domenica 18 febbraio al ristorante AB – il lusso della semplicità, in viale Belisario 3, nel quartiere CityLife di Milano.

L’antica leggenda narra di come l’indistruttibile filo rosso tenga unite due persone destinate una all’altra. Non importa il tempo che dovrà passare, le distanze che le separeranno e le circostanze che le terranno lontani, il filo rosso del destino guiderà al ricongiungimento le anime gemelle.





E nel raffinato locale meneghino l’atmosfera si colmerà di romanticismo anche grazie a uno speciale allestimento che riprenderà il concept della leggenda orientale con elementi come fiori, ghirlande e fili rossi. Ma non è tutto: le coppie potranno scattare una foto ricordo da inserire in un porta polaroid a tema, così da avere sempre con sé il ricordo di un momento prezioso.

Samurai Ao, letteralmente Samurai Blu, è un seducente piatto composto da astice blu alla brace con maionese affumicata, gel di aceto ai frutti rossi, indivia belga brasata con insalata di finocchi, arance, rucola e ravanelli. Nel menu pensato dallo chef rock dal cuore tenero e dedicato alla ricorrenza degli innamorati non poteva mancare un piatto così sfizioso, perfetto per essere condiviso con il proprio partner per un romantico viaggio nel gusto da vivere mano nella mano, occhi negli occhi.

E mentre le altre città si apprestano a omaggiare gli innamorati, Venezia ha già indossato la maschera più bella ed è nel vivo dei festeggiamenti del Carnevale, la festa più sentita in laguna, che quest’anno onora il viaggiatore Marco Polo a 700 anni dalla sua morte. E non a caso, nel ristorante AB – Il lusso della semplicità nello storico palazzo del Cinquecento Cà Vendramin Calergi con affaccio sul Canal Grande, la coloratissima ricorrenza viene celebrata con “Ombr…ine cinesi” (ombrina alla brace accompagnata da crema di mandorla, spezie, tamarindo e cavolo nero). Con questo special ispirato alla cultura gastronomica asiatica, disponibile dal 27 gennaio al 13 febbraio, chef Alessandro Borghese guida i suoi ospiti alla scoperta dell’Oriente, sulla rotta del viaggio delle meraviglie intrapreso da Marco Polo.