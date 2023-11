Davide Oldani apre Olmo, un nuovo ristorante davanti al suo D'O

Lo chef Davide Oldani ha annunciato la prossima apertura di OLMO, un nuovo ristorante che si troverà esattamente davanti al suo D'O a Cornaredo

Davide Oldani, chef con due Stelle Michelin grazie al suo ristorante D'O e a cui il Gambero Rosso ha assegnato Tre Forchette per la guida Ristoranti d'Italia 2024, aprirà entro la fine dell'anno un nuovo locale che si chiamerà OLMO. Il ristorante si troverà proprio di fronte a D'O, nella stessa piazza della Chiesa nella frazione di San Pietro all'Olmo nel comune di Cornaredo.

E' stato lo stesso chef Oldani a fare l'annuncio sul proprio profilo Instagram: "OLMO… perché è l’albero della piazzetta che abbiamo tanto a cuore e che ospita il D’O… perché è un albero molto longevo e ha radici robuste, ben piantate a terra e si sviluppa verso l’alto. Tutto coincide con uno dei nostri pensieri più forti… Terra su cui mettere i piedi e non solo cielo dove mettere i sogni! Terra, radici e via verso l’alto. Era un mio sogno condiviso e ora esiste. E’ un nuovo “luogo” dove saranno gli ospiti a decidere come definirlo”.