Dal matrimonio tra Angelini Holding e Hero Group nasce MadreNatura

Angelini Holding e Hero Group lanciano MadreNatura, nuovo business nel baby food in Italia



Angelini Holding, gruppo multinazionale che opera nei settori farmaceutico e beni di consumo, entra nel mercato italiano degli alimenti per l’infanzia in joint venture paritetica con il Gruppo Hero.



La joint venture vede la creazione di una nuova società, denominata MadreNatura AG, che riunisce le expertise produttive, distributive e di conoscenza delle esigenze dei consumatori dei due gruppi, nell’offerta di prodotti d’uso quotidiano per le famiglie: dalla prima infanzia, alla crescita, all’età adulta.



“Vogliamo essere vicini ai bambini, alle mamme e ai papà di oggi. MadreNatura e la sua linea Hero Solo 100% Biologico rappresenta una grande opportunità, perché mette al servizio delle famiglie la competenza e la passione per la qualità di due grandi gruppi", ha detto Roberta Logoteta, general manager di MadreNatura e anch’essa mamma. “Non a caso, la missione di MadreNatura è giving children the best start in life!”.



MadreNatura AG nasce quindi dalla sinergia tra Angelini Holding e Gruppo Hero: da un lato c'è l’esperienza Angelini nella cura delle famiglie italiane grazie a brand come Pampers (in Italia il marchio è gestito da Fater, joint venture paritetica tra P&G e Angelini Holding) e Amuchina e Tachipirina (Angelini Pharma). Dall’altro l'ampio know-how del Gruppo Hero nella categoria Baby & Toddler Food (alimenti per bambini e neonati).



Come suggerisce il nome, i prodotti del marchio contengono "solo" ingredienti biologici, con ricette di altissima qualità. La linea si compone di 27 referenze, tra cui omogeneizzati, pastine, cereali, frutta frullata e snack, tutte create al 100% da frutta, verdura, carne e cereali biologici, con pochi ingredienti, zero conservanti e senza sale né zuccheri aggiunti.



I prodotti sono venduti attraverso diversi canali, tra cui supermercati, negozi specializzati per l’infanzia, farmacie, e drugstores, sparsi su tutto il territorio italiano. Sono numerosi i partner commerciali che hanno già espresso grande entusiasmo per la nuova linea di prodotti, poiché condividono la visione dell'azienda di fornire ai più alimenti realizzati con ingredienti semplici e biologici.



Angelini contribuirà al progetto anche per la distribuzione che avverrà attraverso Fater, che si occuperà anche del marketing locale mettendo a disposizione la grande esperienza commerciale e la conoscenza dei consumatori italiani, in particolare delle famiglie con bambini piccoli.



“Siamo un gruppo industriale diversificato, forte e radicato non solo nel mercato farmaceutico ma anche in quello del personal e home care, del perfumery, del vino, del machinery – hanno commentato i Vicepresidenti di Angelini Holding Thea Paola Angelini e Sergio Marullo di Condojanni. Questo nuovo progetto va nella direzione di ulteriore sviluppo e rafforzamento strategico dell’area consumer che già oggi contribuisce al nostro turnover complessivo per oltre il 35%”.



“Il nostro gruppo può trarre un grande beneficio da Angelini e Fater, che con la loro esperienza di oltre 50 anni possono vantare un rapporto speciale con mamme e bambini in Italia – dichiara Rob Versloot, Ceo di Hero Group - Insieme con il marchio Hero e la nostra conoscenza della categoria, questa joint venture pone le basi per entrare con forza nel mercato BTF in Italia con il nostro marchio Hero Baby Solo.