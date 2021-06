Deliveroo, non solo food ma anche prodotti parafarmaceutici e test anti Covid

Cresce il servizio di consegna da supermercati, con nuovi prodotti che da oggi possono essere ordinati su Deliveroo. E non solo. Grazie alla partnership con Carrefour Italia, è possibile utilizzare l'App per ordinare anche prodotti parafarmaceutici -come integratori alimentari, prodotti dietetici, shampoo, articoli per igiene del corpo e per il pronto soccorso- e, per la durata della pandemia, anche il test sierologico rapido anti-covid Biosynex Autotest. Il servizio per i prodotti parafarmaceutici prende il via in cinque città: Roma, Milano, Salerno, Vigevano, Torino, Salò e Tortona.

Oltre alla novità legata a questa nuova tipologia di offerta, nel mese di giugno Deliveroo continua ad espandersi nel nostro Paese. Saranno cinque questo mese le città dove sarà possibile iniziare ad ordinare dai propri ristoranti preferiti utilizzando la App. In particolare il servizio sarà attivo anche ad Empoli e Siena in Toscana, a Teramo in Abruzzo, e Legnano in Lombardia e a Cerea (Vr) in Veneto. Con queste nuove città, il totale dei Comuni in cui la piattaforma è presente sale a 284 con decine di nuovi ristoranti partner.

A Roma arrivano gli Europei: un mese di consegne gratuite nella Capitale

Giugno è anche il mese degli Europei di Calcio, che prenderanno il via allo Stadio Olimpico di Roma, venerdì 11, con la partita inaugurale tra Italia e Turchia. Ed è proprio per celebrare l'avvio del torneo nella Capitale che Deliveroo, Premium Partner della Federazione italiana giuoco calcio, lancia una speciale promozione rivolta agli utenti della Città Eterna: 1 mese di consegne gratuite su tutti gli ordini, fino all’11 luglio, giorno della finale del torneo continentale.

“Nel corso della pandemia Deliveroo ha dimostrato di essere un servizio essenziale. Vogliamo continuare ad esserlo e l’estensione del servizio di consegna da supermercati - con nuovi prodotti come parafarmaceutici e, per la durata della pandemia, test anti-covid - ne è ulteriore dimostrazione. Il nostro servizio cresce, anche sotto il profilo della presenza territoriale, ed è sempre più vicino alle esigenze degli italiani”, commenta Matteo Sarzana, general manager Deliveroo Italia.