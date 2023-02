Identità Milano 2023 la rivoluzione del total food

Al mico di milano si e svolta l'edizione 2023, dal 28 al 30 gennaio, da un sabato a un lunedi. Apertura con l'introduzione di paolo marchi, fondatore, claudio ceroni dell'evento e suo curatore parlando dei "temi come la sostenibilita, economica e ambientale, e lattenzione alle condizioni di lavoro dei dipendenti sono centrali da diversi anni in ogni settore della societa, per misurarsi con la rivoluzione, presente e futura. Avendo ben presente che non smetteremo mai di cercare la qualita, ovunque essa sia. Non ci facciamo condizionare dalle circostanze, dai luoghi comuni, dalle tradizioni" interventi istituzionale di milano alessia cappello assessora allo sviluppo economico e politiche del lavoro comune, tommaso sacchi assessore cultura comunenella sala auditorium davide rampello direttore artistico ha introdotto il primo talk del nuovo format identita talk: a parlare di osmocosmo, luniverso degli odori un pezzo da novanta, lo statunitense harold mcgee. Andoni luis aduriz. Si sono poi seguiti incontri con chef e loro dimostrazioni e lezioni come con carlo cracco e luca sacchi, autori del piatto simbolo di identita milano 2023. Dopo di loro ecco il primo ospite internazionale, lo spagnolo angel leon, lo "chef del mare", massimo bottura sul palco insieme a giorgio locatelli con david gelb produttore e brian mcginn di chef's table, due volti femminili, quello di antonia klugmann e, subito dopo, quello della colombiana leonor espinosa, cristiano tomei connubio di territorio tradizione e apertura al mondo creando i piatti della nonna, il campione del mondo di pasticceria e cioccolateria davide comaschi, moreno cedroni e luca abbadir, e dopo di loro a paco morales, del noor di cordoba, in spagna, per identita talk sul palco fabio fazio, conduttore televisivo e co-fondatore di lavoratti, e corrado assenza, tre chef campioni: niko romito, andrea tortora e infine, a chiudere i lavori, di albert adria. Si e concluso con il futuro e loro, format con il quale identita da spazio ai giovani talenti della ristorazione, anche quest'anno nove relatori di gran livello. Identita di formaggio, in collaborazione con consorzio parmigiano reggiano, cinque lezioni che hanno visto protagoniste sette grandi firme della cucina italiana, infine identita cocktail in collaborazione con bibite san pellegrino e perrier nove masterclass di altissimo livello, come ultimo intervento quello di giacomo giannotti, che col suo paradiso di barcellona ha vinto il world's 50best bars 2022. Attivita, confronti, dibattiti, degustazioni, nelle sale del congresso sono state numerose le proposte di sponsor e partner della kermesse per far conoscere la propria realta a 360 gradi. Un piacevole ritorno con i celebri chef della cucina dautore italiana e internazionale che tornano a incontrarsi in liberta

servizio fotografico Nick Zonna, testo Rosanna Turconi