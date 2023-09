L'arte da gustare a colpi d'ortofrutta: l'idea del "Michelangelo" di Salerno

Quando la frutta si mescola con l'arte. Il lavoro di Emauele Frigenti, giovane artista Salernitano

L'arte può nascere da qualsiasi cosa, anche da un broccolo o una semplice anguria e c'è un artista che ha trasformato la sua passione per la frutta e l'ortofrutta in un'arte incredibile. Emanuele Frigenti, noto come il "Fruit Designer" di Nocera Inferiore, Salerno, ha scolpito un percorso straordinario che ha portato il mondo dell'ortofrutta ad un nuovo livello di creatività. La sua abilità nel modellare frutta e ortaggi in vere e proprie opere d'arte lo ha reso un punto di riferimento per eventi, feste a tema e matrimoni.

L'antica disciplina conosciuta come "Fruit Carving," ovvero l'intaglio della frutta, richiede non solo un talento innato, ma anche un'infinita pazienza e una precisione artigianale. Emanuele ha dedicato anni alla perfezione di questa arte, portando la frutta e gli ortaggi ben al di là del loro ruolo di alimenti essenziali.

La storia di Emanuele Frigenti inizia in modo umile. Dopo aver conseguito il diploma, è diventato il proprietario di una frutteria nel suo quartiere. Ed è proprio lì che ha cominciato a unire la sua passione per il disegno artistico con la sua attività quotidiana. L'intaglio della frutta e degli ortaggi è diventato il suo modo di esprimere la sua creatività, e fin da subito le sue creazioni hanno attirato l'attenzione dei clienti e degli amici.

Il passaparola è stato fondamentale per la sua ascesa. La gente parlava delle sue straordinarie creazioni, e così la fama di Emanuele Frigenti ha iniziato a crescere, portandolo sempre più in alto. La sua reputazione ha raggiunto persino le piattaforme dei social media, dove ha condiviso il frutto del suo lavoro con un pubblico sempre più vasto. Il suo account Instagram conta oggi oltre 13.000 seguaci affascinati dalla sua abilità straordinaria.

La sua arte non è passata inosservata nemmeno tra le celebrità. Nel corso degli anni, numerose star hanno scelto Emanuele per abbellire le proprie feste ed eventi con le sue creazioni uniche. Tra le sue esperienze più recenti, il matrimonio della famosa showgirl Gessica Notaro, un evento che ha affascinato il pubblico di tutto il mondo. In questa occasione, Emanuele ha intagliato diverse angurie, riproducendo con maestria gli sposi sulla buccia, regalando agli ospiti un'opera d'arte commestibile e indimenticabile.

Il giovane designer Salernitano ha dimostrato che la creatività può fiorire anche in luoghi inaspettati e attraverso forme d'arte straordinarie. Il suo lavoro non è solo una dimostrazione di maestria artigianale, ma anche un'espressione di passione e dedizione verso l'arte di trasformare la frutta e gli ortaggi in opere d'arte commestibili. Grazie a talento e impegno, ha portato la Fruit Carving a nuove vette, portando gioia e stupore a chiunque abbia l'opportunità di ammirare le sue creazioni.