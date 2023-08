Pippo L’Abbate, il re dell’ortofrutta. Protagonista delle ferie di Meloni

Il nome sulla mappa di Giorgia Meloni in Puglia ha ventinove anni ed è il virgulto di una delle più benestanti famiglie di Polignano a Mare



Golden boy della destra regionale, Pippo L’Abbate - il re dell’ortofrutta protagonista delle vacanze di Meloni in Puglia - è il punto di riferimento della premier per l’organizzazione dei suoi spostamenti in zona. A 29 anni è il rampollo di una delle più benestanti famiglie di Polignano a Mare: “Mi dipingono come il marchese del Grillo! Ma tengo distinti gli affari dalla mia attività politica”.

“Con Marcello ci siamo messi a ridere: sì, siamo andati in Albania a scaricare due cassette di sigarette e siamo tornati… Ma va!”. Giuseppe L’Abbate, detto Pippo, è un ragazzone – alto un metro e novantuno – acqua e sapone, semplice semplice come l'olio pugliese. E tutto il clamore mediatico su di lui lo coglie divertito ma sempre rispettoso delle gerarchie. “Ma le pare che io mi metta ad accompagnare la presidente del Consiglio su un gommone?” scherza, glissando sulle sue vacanze con la premier.

Il nome sulla mappa di Giorgia Meloni in Puglia ha ventinove anni ed è il virgulto di una delle più benestanti famiglie di Polignano a Mare, la cittadina delle scogliere a picco sull’Adriatico. Ed è proprio da una roccia di proprietà del padre e della madre – entrambi L’Abbate, qui l’equivalente dei Rossi – che si lanciano i più grandi tuffatori del mondo, durante i campionati della RedBull.

L’Abbate ha cominciato negli anni Cinquanta esportando patate, pomodori e uva in tutto il mondo, ora principalmente nei Paesi arabi. “A nonno Giannino ero molto legato. Domani sono ventiquattro anni che ci ha lasciato, io ne avevo sette ma ho un ricordo molto vivido di una persona bella e forte”.

Ma l’esposizione politica arriva solo con Pippo, prima di lui grande riserbo. “Nel 2016 sono stato eletto nel consiglio nazionale degli studenti universitari in quota destra e a Roma ho incontrato Marcello Gemmato, all’epoca presidente della commissione affari sociali della Camera, che mi ha aiutato per parecchie interpellate, ed è lì che è nata l’amicizia”.