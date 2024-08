L'iconico maritozzo di Gelsomina in due nuove versioni: vegan e gelato

Gelsomina continua la sperimentazione sul suo prodotto iconico: il maritozzo. Simbolo della pasticceria milanese dal 2018 e voluto proprio dai suoi founder Ilaria Puddu e Stefano Saturnino quando ancora non era la “moda del momento”, per l’estate 2024 il maritozzo diventa un gusto di gelato e si declina in versione vegana.

Il maritozzo vegan è realizzato con acqua, farina integrale Petra Molino Quaglia, margarina e uovo vegano home-made composto da olii e farina di ceci, mentre la farcitura è un golosissimo tripudio di panna vegetale a base soia golosa, cremosa e generosa.

Il gelato al maritozzo è realizzato a partire da una base di Fiordilatte che viene mantecata con la panna di farcitura e arricchita con tocchetti di morbido e profumato maritozzo.





«Se dovessi dire qual è il nostro prodotto iconico non avrei dubbi: il maritozzo. Davanti alla domanda crescente di dolci vegan, ho voluto creare con il team di pasticceria il nostro primo maritozzo vegano. Sunto di settimane di ricerca, il dolce è molto godereccio e appagante, ideale declinazione inclusiva del suo “gemello” tradizionale» dichiara Ilaria Puddu. «Il gelato al maritozzo invece nasce dalla volontà di avere tutto il gusto e la pienezza del maritozzo in versione estiva, sotto forma di gelato. All’assaggio sono infatti perfettamente riconoscibili la panna soffice e l’impasto leggero e fragrante».