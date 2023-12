La frutta estiva italiana arriva nei supermercati...a dicembre

Nei supermercati si trovano pesche, nettarine, meloni e ciliege formalmente prodotte in Italia

Il cambiamento cliamtico deve farsi sentire se a dicembre nei punti vendita della grande distribuzione si trovano prodotti estivi italiani come pesche, ciliege e meloni. nei supermercati si possono trovare pesche e nettarine, soprattutto vendute come prodotto sfuso, a 5,99 euro al kg mentre i meloni e ciliege sono proposti rispettivamente a 2,99 euro e 26,90 euro. Quest'ultime sono esposte nel banco refrigerato accanto ai prodotti esotici che arrivano dall'America come il mango.

Come sottolinea italfruit.net, emergono quindi dubbi sulla reale provenienza di questi prodotti, che normalmente non sono disponibili in Italia in questo periodo dell'anno. Per quanto riguarda le ciliege, si contesta anche la modalità di vendita, data l'alta deperibilità di questo frutto. Potrebbe trattarsi di un errore in buona fede ma resta il fatto che i consumatori ricevono informazioni sbagliate e fuorvianti.