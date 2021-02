Leffe lancia la nuova campagna: le ricette italiane incontrano la birra belga

Partita il 14 febbraio la nuova campagna di Birra Leffe “Raddoppia il gusto”, che rende onore ai migliori abbinamenti tra i piatti tradizionali regionali italiani e le diverse varianti della storica birra. Il celebre chef Alessandro Borghese – volto noto in Italia e all’estero - sarà il protagonista dei principali asset dell’iniziativa.

Partita il 14 febbraio la nuova campagna di Birra Leffe “Raddoppia il gusto”, che rende onore ai migliori abbinamenti tra i piatti tradizionali regionali italiani e le diverse varianti della storica birra. Il celebre chef Alessandro Borghese – volto noto in Italia e all’estero - sarà il protagonista dei principali asset dell’iniziativa. La strategia si inserisce all’interno di un contesto che ha visto crescere nel 2020 il mercato delle birre Premium e Super Premium in modo eccezionale, con un incremento a valore rispettivamente del 28% e +30%. Nello stesso anno, anche Birra Leffe è cresciuta a valore del +38%, testimoniando un tasso superiore rispetto entrambi i mercati di riferimento precedentemente citati.

La speciale iniziativa “Raddoppia il gusto”, appena partita, invita gli utenti italiani a rendere i loro piatti ancora più appetitosi – e a scoprirne di nuovi - grazie all’ accostamento con una buona birra Leffe, proprio come accadrebbe con un ottimo vino. Le diverse varianti (Leffe Blonde, Leffe Rouge, Leffe Ambrée, Leffe Triple e Leffe Rituel 9) sono, infatti, caratterizzate da proprietà organolettiche, aromi e sapori differenti tra loro e ben definiti.

E proprio lo chef Alessandro Borghese si farà portavoce di questo messaggio speciale, condividendo una delle proprie ricette cult – pollo con peperoni - e abbinandola a una deliziosa Leffe Rouge. Per scoprire gli abbinamenti ideali per esaltare le proprie creazioni, gli utenti possono visitare il nuovissimo sito www.Leffe.it o interagire con le pagine social del brand. Inoltre, grazie a una campagna digital che prevede Instagram Stories e banner innovativi, potranno scoprire come per ogni piatto della tradizione esista una birra Leffe perfetta.

“Raddoppia il gusto” è una campagna unica, nata dalla riscoperta dei sapori antichi e della passione per l’home cooking, che hanno caratterizzato l’anno appena trascorso e che continueranno a essere protagoniste nel 2021. Un messaggio forte, per sottolineare l’importanza e il valore dei piatti tipici regionali e diffondere la conoscenza legata alle diverse varianti di birra Leffe, per realizzare pairing perfetti anche a casa!