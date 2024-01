Olio fake venduto come extravergine: maxi blitz dei Nas in tutta Italia

I Nas hanno effettuato 1.250 ispezioni in merito all'olio extravergine scoprendo 256 aziende ed esercizi commerciali irregolari

Il Comando Carabinieri dei Nas tra novembre e dicembre ha eseguito una serie di controlli su centinaia di frantoi e aziende che vendono olio extravergine di oliva. Come riporta ilfattoalimentare.it, dal totale di 1.250 ispezioni sono state accertate irregolarità in 256 aziende ed esercizi commerciali. All'Autorità giudiziaria sono state segnalate 26 persone per reati di frode in commercio e vendita di prodotti alimentari non genuini.

I Nas hanno sospeso 22 attività e sequestrato oltre 46mila litri di olio non censito o dichiarato non extravergine. Inoltre, sono 202 gli imprenditori che hanno ricevuto sanzioni per violazioni amministrative pari a 189mila euro per mancanza di pulizia o carenze nella manutenzione degli impianti. Si registrano anche problemi di mancata tracciabilità o esercizio abusivo. Uno dei casi più eclatanti è un piccolo frantoio in provincia di Mantova che vendeva presunto olio extravergine di oliva. I Nas hanno sequestrato 230 litri di olio lampante di oliva venduto come di alta qualità.

Altri casi simili si sono registrati anche a Viterbo, Ragusa, in cui è stato chiuso uno stabilimento di imbottigliamento senza autorizzazione, e Napoli.