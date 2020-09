Per l'evo di Olitalia è amore a prima vista per la verace pizza napoletana

Extravergine e pizza è da sempre un matrimonio d’amore. Un amore che ha sicuramente origini remote. Ma come per tutti i rapporti, compresi quelli longevi, vanno mantenuti e ravvivati. Per questo Olitalia, azienda leader nel foodservice, ha più volte dichiarato il proprio amore per la tonda, considerata il portabandiera dell’italianità nel mondo, e questo è sempre stato ricambiato. Per farlo ha saputo, partendo dall’obiettivo di ottenere un prodotto dai livelli qualitativi alti, innovare, fare cultura e rafforzare il legame. Ne è un esempio lampante una delle cinque referenze della linea “I Dedicati”, creata sia per il canale Horeca che per il consumatore finale: con la collaborazione dell’Associazione Verace Pizza Napoletana l’olio “Speciale per Pizza” è ideale sia a crudo che in cottura.

Si tratta di un olio che si distingue per lo spiccato sentore di foglie di pomodoro e dall’unione con la pizza si viene a creare un’esaltazione, armonizzazione e valorizzazione di tutti gli ingredienti e dei sapori autentici.

L’azienda di Forlì non si è però limitata alla creazione di un prodotto ad hoc e, come avviene ogni anno, ha supportato diverse iniziative o eventi nate con l’intento di promuovere la pizza italiana.

Nelle scorse settimane è andato in scena il nuovo format video “Pizza Challenge” che ha visto dodici pizzerie romagnole esibirsi di fronte a due giudici d’eccezione come Cristina Lunardini (maestra di arte bianca) e Luigi Franchi (direttore di Sala&Cucina). Il titolo è stato assegnato al pizzaiolo Ivan Signoretti de Il Cortile in Centro di Rimini.

Ha preso invece il via l’8 settembre “Mica Pizza e Fichi”, il viaggio, condotto da Tinto, alla scoperta delle ricette realizzate da trenta tra i più esperti pizzaioli con eccellenze alimentari, rigorosamente italiane, e recensite da un trio di esperti tutto al femminile. In ogni episodio lo spettatore può apprendere gli ingredienti, le dosi e i procedimenti per realizzare le creazioni dei più grandi pizzaioli d’Italia. L’intera serie è disponibile in esclusiva su www.la7.it/mica-pizza-e-fichi.

Olitalia è partner anche di “50 Top Pizza”, la più attesa e prestigiosa guida on-line dedicata al prodotto gastronomico simbolo dell'Italia nel mondo, che sarà presentata in diretta streaming il 29 settembre 2020 alle 18.30. L’8 settembre il conduttore Federico Quaranta ha invece comunicato la classifica di 50 Top Europe 2020 con le migliori pizzerie del Vecchio Continente e tra queste due hanno ricevuto gli Olitalia Awards: l’Antica pizzeria di Londra per il Best dessert list e Malafemmena di Berlino per il Best fried food.