Pasta, allarme glifosato in quasi tutte le marche: ecco chi si salva

Allarme glifosato nella pasta, che cosa succede

La pasta si sa è uno degli alimenti che non può mancare sulla tavola degli italiani. Che sia condita con un buon sugo al pomodoro, con il ragù fatto in casa, al pesto, o semplicemente con olio e grana, la pasta è uno degli alimenti "must have". Ma attenzione: negli utlimi è cresciuto l’allarme sula presenza o meno di pesticidi utilizzati in agricoltura e che rischiamo di assumere ogni giorno con gli alimenti che ne sono entrati a contatto.

Per questo, per tutelare la salute dei consumatori vengono effettuati ciclicamente dei controlli da parte delle autorità competenti e quindi le aziende cercano di rispettare al meglio tutte le normative e soprattutto i limiti massimi di legge. In questo caso, la rivista svizzera K-Tipp ha effettuato un test su ben 18 marchi diversi di pasta, che vengono commercializzati in Italia e anche in altri paesi europei.