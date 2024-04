Pesto alla genovese, ecco i migliori marchi al supermercato: classifica

Pesto alla genovese, ecco i migliori marchi al supermercato: solo 9 su 31 si salvano. La classifica di Altroconsumo

Il pesto alla genovese è un prodotto molto amato e consumato dagli italiani. Ma qual è il migliore da comprare? Altroconsumo ha condotto un test su 31 marchi di pesto alla genovese venduti nei supermercati e discount e ne ha decretato una classifica. Per decretarne la classifica finale Altroconsumo ha analizzato ingredienti e valori nutrizionali. Ma prima di conoscere i risultati del test, vediamo di cosa ha tenuto conto per la sua analisi. Come riporta il sito La Dieta personalizzata, Altroconsumo ha attribuito a ciascun pesto alla genovese testato un punteggio da 1 a 100, tenendo conto le caratteristiche nutrizionali e la lista degli ingredienti.

Valori nutrizionali: ovvero il contenuto calorico, la quantità di zuccheri, sale, fibre, proteine, ecc. utilizzando il Nutriscore, un sistema di etichettatura nato in Francia e in altri Paesi dell’Unione Europea. Questo sistema di valutazione penalizza i prodotti che contengono un alto valore energetico, grassi saturi, zuccheri e sale. Mentre la valutazione migliora all’aumentare del contenuto di fibra, proteine e di frutta, verdura, legumi.

Lista degli ingredienti: si è tenuto conto degli aromi e additivi dei prodotti, la quale vanno a incidere negativamente sul punteggio finale. Gli additivi naturalmente non sono tutti uguali, infatti si classificano in accettabile, tollerabile, da tenere sotto controllo per alcune fasce della popolazione, poco raccomandabile e da evitare.

In questo test sono stati penalizzati gli additivi poco raccomandabili e soprattutto quelli da evitare. Anche per quanto riguarda gli aromi, una cosa sono gli aromi naturali e una cosa sono gli aromi di natura sintetica. Naturalmente sono stati penalizzati i prodotti contenenti aromi di natura sintetica. Infine, c’è l’indice di qualità, in cui si è tenuto conto della porzione dell’alimento, in base alle quantità regolamentate dalle linee guida nazionali. Ma vediamo quindi i risultati e la classifica dei migliori pesti alla genovese secondo Altroconsumo. Nessuno dei pesti testati è stato valutato di qualità buona o ottima, ma la valutazione parte da una qualità “media” attribuita solo a 9 pesti su 31 testati. Selex e De Cecco sono i primi in classifica e raggiungono il miglior punteggio (53).

I pesti migliori secondo Altroconsumo di “qualità media”

1. SELEX PESTO ALLA GENOVESE – Punteggio 53 – Prezzo medio 0,32 € a porzione

2. DE CECCO PESTO ALLA GENOVESE – Punteggio 53 – Prezzo medio 0,32 € a porzione

3. GUSTATO (MD) PESTO ALLA GENOVESE

4. FIOR FIORE COOP PESTO GENOVESE FIORFIORE

5. CARREFOUR PESTO CLASSICO CON BASILICO GENOVESE DOP

6. BARILLA I PESTI ALLA GENOVESE

7. BARILLA I PESTI ALLA GENOVESE SENZA AGLIO

8. IL VIAGGIATOR GOLOSO PESTO ALLA GENOVESE CON BASILICO GENOVESE DOP

9. IL VIAGGIATOR GOLOSO PESTO SENZA AGLIO CON BASILICO GENOVESE DOP

Pesti alle genovese peggiori. La classifica continua con tutti gli altri pesti alla genovese valutati di qualità bassa:

10. BERETTA PESTO SENZA AGLIO VIVA LA MAMMA

11. BERETTA PESTO VIVA LA MAMMA

12. COOP PESTO CON BASILICO GENOVESE DOP

13. COOP PESTO CON BASILICO GENOVESE DOP SENZA AGLIO

14. CARREFOUR PESTO

15. BARESA (LIDL) PESTO ALLA GENOVESE

16. DELIZIE DAL SOLE EUROSPIN PESTO ALLA GENOVESE

17. STAR GRANPESTO ALLA GENOVESE SENZ’AGLIO TIGULLIO

18. STAR GRANPESTO ALLA GENOVESE TIGULLIO

19. ESSELUNGA PESTO SENZ’AGLIO TOP

20. IL VIAGGIATOR GOLOSO PESTO

21. IL VIAGGIATOR GOLOSO PESTO GENOVESE SENZA AGLIO CON BASILICO GENOVESE DOP

22. CONAD PESTO ALLA GENOVESE

23. BUITONI PESTO ALLA GENOVESE

24. BUITONI PESTO DELICATO SENZ’AGLIO NUOVA RICETTA

25. FIOR FIORE COOP PESTO GENOVESE SENZA AGLIO FIORFIORE

26. CONAD PESTO GENOVESE CON BASILICO GENOVESE DOP SAPORI & DINTORNI

27. ESSELUNGA PESTO TOP

28. SELEX PESTO ALLA GENOVESE SENZ’ AGLIO

29. CONAD PESTO ALLA GENOVESE SENZA AGLIO

30. GIOVANNI RANA PESTO ALLA GENOVESE

31. GIOVANNI RANA PESTO SENZ’AGLIO