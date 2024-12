Proda Alimenti, l'Italian Style vince di nuovo: che accordo con il colosso Tyson Foods

Parte con un valore di 36,7 milioni di euro, corrispondenti a 5 milioni e 200 mila chili di prodotto, l’accordo stretto fra Proda Alimenti, l’azienda distributrice di alimenti surgelati con sede a Castelguelfo di Fontevivo in provincia di Parma, e la multinazionale americana sede a Springdale, Arkansas, Tyson Foods, il secondo più grande allevatore e trasformatore di pollo, manzo e maiale al mondo.

Il colosso americano, fornitore fra gli altri di KFC, McDonald's e Burger King, ha finanziato la ricerca sulla carne coltivata con un investimento nella Memphis Meats con sede in California e di 2,2 milioni di dollari nella Future Meat.

L’intesa con Proda Alimenti, che prevede uno sviluppo che in tre anni porterà il valore dell’accordo a oltre 140 milioni di euro, contempla l’esclusiva distribuzione di una vasta selezione di prodotti della multinazionale statunitense per il mercato italiano e per l’isola di Malta. Grazie a questa intesa, Proda Alimenti punta a sviluppare il settore carni, che nel 2023 si è attestato al 9,3% del fatturato totale, grazie a prodotti di altissima qualità. Di rimando, Tyson Foods conta di ampliare la propria presenza tra i grossisti indipendenti di alimenti surgelati e le catene di vendita al dettaglio dei due mercati e di incrementare il ventaglio della propria offerta con prodotti studiati ad hoc per Italia e Malta.

Grazie all’accordo con Tyson Foods, Proda Alimenti porterà nei due mercati di riferimento una grande varietà di referenze di alta qualità, inclusi prodotti speciali a base di pollo come finger food, filetti, ali e spiedini disponibili in preparazioni assortite, comprese ricette impanate, pastellate, marinate e arrostite in grado di soddisfare i gusti più esigenti.

La linea di servizi di ristorazione di Tyson comprende marchi come Tyson, Tyson C'Rock Music (Cubox) e Tyson Hot'N'Kickin', insieme al noto marchio di vendita al dettaglio Tyson Speedy Pollo.

Con una visione che da sempre coniuga l’impegno costante per adattarsi alle sfide di un mercato in continua evoluzione con solidi valori di qualità e integrità, Proda ha saputo affermarsi e proporsi come una realtà dinamica e in continua espansione: un interlocutore credibile anche a livello internazionale su cui è ricaduta la scelta di Tyson, uno dei massimi operatori mondiali con oltre 142.000 dipendenti, 123 stabilimenti e circa 53 miliardi di dollari di giro d’affari.

"Tyson Foods è rinomata per fornire cibo eccezionale e di alta qualità per ogni occasione, e siamo orgogliosi di contribuire a espandere la distribuzione dei loro marchi in Italia e nell’isola di Malta. Essere stati scelti da un’azienda così importante ci incoraggia a continuare nel percorso di crescita intrapreso negli anni che assicura efficienza, qualità e innovazione ai nostri partner e ai nostri clienti” ha commentato Paola Galli, direttore generale di Proda Alimenti.

“Siamo estremamente entusiasti della nostra partnership con Proda, con cui collaboriamo da molto tempo. Affidiamo a Proda il supporto delle ambizioni di Tyson nei mercati italiano e maltese e confidiamo che questo ci consentirà di far crescere la nostra attività e di raggiungere nuove aree in modo innovativo” ha aggiunto Jean Borga, direttore generale di Tyson Foods Europe.