Spaghetti, quali sono le migliori marche secondo Altroconsumo: classifica

Spaghetti, ecco quali sono le migliori marche secondo Altroconsumo: la classifica

Altroconsumo ha stilato una classifica su diversi marchi di spaghetti: ci sono tutti, da quelli più conosciuti, come Barilla, a quelli reperibili con più difficoltà sugli scaffali del supermercato, come Italiamo o la Marca del Consumatore. Ecco le migliori marche per gli chef italiani, che hanno valutato tanto il pacco in sé (tra i parametri ci sono etichetta, imballaggio, verifica del peso netto) quanto la presenza di grano tenero e l’assenza di pesticidi, oltre a cottura e assaggio.

I migliori marchi di spaghetti del 2023 secondo Altroconsumo. Classifica

Al primo posto, con il punteggio di 79, i giudici di Altroconsumo hanno premiato gli spaghetti al bronzo Barilla da 400 grammi: spicca come «Migliore del Test», cioè il prodotto che non ha rivali a prescindere dal prezzo. Nel caso specifico 1,29 - 1,38 euro. Secondo l’associazione dei consumatori offre la migliore qualità globale, a prescindere dal prezzo. Il parere di Altroconsumo: «Molto apprezzati alla prova di assaggio, questi spaghetti superano egregiamente anche le analisi di laboratorio sui contaminanti e i pesticidi. Dovrebbe migliorare la confezione, che ora è molto pesante e fatta di due materiali non facilmente separabili quando bisogna differenziare il rifiuto»

Al secondo posto gli spaghetti di Gragnano Italiamo di Lidl, 500 g, con 78 punti, costano fra gli 0,99 e 1,09 euro a confezione. Altroconsumo li giudica di qualità ottima.

Sul podio ex-aequo La Molisana, con i suoi Spaghetti 15 da 500 grammi (Il prezzo oscilla tra 1,19 - 1,50 euro a confezione), assieme alla Pasta Armando (Prodotta in provincia di Avellino: il cui prezzo va da 1,39 a 1,59 euro a confezione).

In top-5 gli spaghetti di Granoro: l’azienda pugliese, con i suoi Dedicato Spaghetti n.180. Seguono in scia a quota 74 punti la pasta Gragnano IGP da 500 grammi del Pastificio Liguori con gli spaghetti n.12 di De Cecco.