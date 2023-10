SpoonTek, arriva il cucchiaio smart che stimola le papille gustative

SpoonTek, ecco il cucchiaio "smart" che esalta il sapore

Si chiama SpoonTEK e all'apparenza sembra un comune cucchiaio ma, in realtà, nasconde un sistema di voltaggio che stimola le papille gustative, una sorta di "arma segreta" per esaltare i sapori, potenziando il piacere del gusto anche quando le pietanze sono poco condite o non zuccherate. Come scrive il Gambero Rosso, si tratta di un dispositivo che utilizza due elettrodi che, entrando a contatto con la lingua, stimolano le papille gustative per far percepire meglio i sapori.

A idearlo, Ken e Cameron Davidov, padre e figlio appassionati di tecnologia e design, che hanno studiato anni per cambiare il modo in cui i sapori vengono recepiti al palato, così che chiunque, anche chi è costretto a seguire una dieta particolare, possa godere dei piaceri di un buon piatto. La svolta innovativa infatti è quella di poter assaggiare cibi che riproducano sapori molto appaganti, pur essendo light o a basso contenuto calorico.

Inventore e imprenditore, Ken è partner di quattro compagnie tech, mentre Cameron da tempo lavora a New York per creare l’innovativo cucchiaio. Insieme hanno dato vita allo SpoonTEK, in vendita sul sito dell’azienda al costo di 29 dollari (circa 28 euro) e disponibile in tre colorazioni, nero, grigio o beige.

I fondatori - aggiunge Il Gambero Rosso - sconsigliano l’uso del cucchiaio a persone con il pacemaker e a chi soffre di convulsioni, e raccomandano a chi porta piercing al labbro o alla lingua di rimuovere il gioiello prima dell’uso. Per tutti gli altri, il funzionamento è molto semplice: quando si impugna il cucchiaio, si posiziona un dito sull’elettrodo del manico e il gioco è fatto. L’altro elettrodo (un conduttore) si trova nella parte concava che raccoglie il cibo: quando il boccone arriva al palato, la corrente passa dal cucchiaio alla lingua, con tanto di led che si illumina per confermare che la “magia” sta avvenendo.