I Giochi del Futuro (Games of the Future) che si svolgono dal 21 febbraio al 3 marzo a Kazan, in Russia, sono un torneo internazionale multisportivo dal concetto Phygital basato sulla combinazione di attività fisica, tecnologia moderna e ambiente digitale. "Phygital" è una combinazione di due parole inglesi Physical ("fisico") e Digital ("digitale"). GoF combinano il mondo fisico e quello digitale, unendo sport classici, e-sport e tecnologia. Il formato della competizione prevede l'utilizzo degli ultimi sviluppi nel campo degli e-sport, robotica, realtà aumentata e virtuale e intelligenza artificiale.

Gli sport Phygital sono una disciplina che combina sport tradizionali e giochi per computer. Ad esempio, i partecipanti prima gareggiano su un simulatore di hockey, poi vanno su un campo reale e continuano la partita. Vince la squadra che segna più gol.

Alla ceremonia d’inaugurazione della prima edizione dei GoF il 21 febbraio, dove il presidente russo era circondato da 6 capi di stati amici, in particolare Bielorussia, Kirghizistan, Kazakhstan, Repubblica Srpska, Tagikistan e Uzbekistan, Vladimir Putin ha affermato che i Giochi del Futuro combinano tradizioni e tendenze moderne e rappresentano un’armonia di perfezione fisica e alta intelligenza. I Giochi del Futuro saranno liberi da discriminazioni, doppi standard e opportunismo politico. Putin ha sottolineato che l’emergere di un simile formato in Russia è naturale, poiché il paese è stato e rimane una delle principali potenze sportive del pianeta.

In precedenza, il ministro dello sport russo ha osservato che lo scopo principale dei Giochi del Futuro è dimostrare l'apertura della Russia come paese che percepisce attivamente le tendenze tra i giovani.

Le competizioni si svolgeranno in 21 discipline (16 nel programma principale, 5 nel programma esteso). Ognuno di essi combina sport classici, e-sport o tecnologie di realtà aumentata/virtuale. Le discipline sono suddivise in 5 categorie o “sfide”: Sport, Tattica, Strategia, Velocità e Tecnologia. Il montepremi totale è di 10 milioni di dollari.

La categoria Sport comprende calcio, hockey, basket, BMX, ciclismo, ecc. La sfida Tattica include i giochi di sparatutto online, in particolare CS2, Warface e Standoff 2, la parte fisica sarà rappresentata da lasertag. Nella direzione Tattica si terranno tornei nei giochi MOBA: Dota 2, Mobile Legends: Bang Bang e World of Tanks. La categoria Velocità include solo una direzione: Speedrun. Questo è il passaggio veloce di vari giochi. La sfida Tecnologia non è associata né ai giochi per computer né agli sport reali. Questa categoria include battaglie tra robot, gare di droni, cybathletics e gare di programmazione sportiva. Nelle competizioni Cybathletics, le persone con protesi bioniche svolgeranno vari compiti.

In totale prenderanno parte alla competizione 2 mila atleti provenienti da più di 275 squadre da 107 paesi, tra cui Italia e gli Stati Uniti. Un punto importante è la presenza di partecipanti provenienti da paesi che hanno imposto sanzioni contro la Russia. Gli sport Phygital non sono attualmente riconosciuti dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e non sono soggetti al codice dell'Agenzia mondiale antidoping (WADA). Quindi i partecipanti non devono preoccuparsi del loro arrivo in Russia.

Oltre alle squadre di e-sport e agli streamer, ai Giochi del Futuro verranno anche gli atleti professionisti. Ad esempio, il torneo phygital BMX vedrà la partecipazione della medaglia d’argento olimpica di Tokyo Daniel Dhers e del 15 volte campione degli X Games Garrett Reynolds. Ai Giochi del Futuro parteciperanno anche le squadre fisiche di club di calcio come i russi Lokomotiv e Rotor, il turco Besiktas, il serbo Crvena Zvezda e il brasiliano R10 Team.

I partner del torneo sono i più grandi russi aziende, in particolare Gazprom, RZD, Interros, Sibur, VK Play, ecc.

I Giochi del Futuro potrebbero svolgersi una volta all'anno, una proposta del genere è già stata avanzata.