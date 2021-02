Gefran, ricavi 2020 per €129,6mln con una contrazione di -7,7%

I ricavi del gruppo Gefran ammontano a 129,6 milioni di Euro e si confrontano con ricavi pari a 140,5 milioni di Euro dell’esercizio 2019, registrando una diminuzione di 10,9 milioni di Euro (-7,7%). È quanto emerge dall'esame dei risultati preliminari al 31 dicembre 2020 del consiglio di amministrazione del gruppo riunitosi sotto la presidenza di Maria Chiara Franceschetti.

La contrazione, imputabile all’impatto del Coronavirus che ha caratterizzato l’esercizio, ha interessato alcune delle aree geografiche nelle quali il Gruppo opera: Italia (-10,5%), Unione Europea (-13%), Nord e Sud America (rispettivamente -19,6% e -17,7%, parzialmente influenzati dagli effetti del cambio). L’Asia ha registrato un risultato positivo (+9,2%), grazie alle buone performance del business sensori.

I ricavi per area di business registrano complessivamente diminuzioni in tutte le linee rispetto al 31 dicembre 2019: negli azionamenti (-8,6%), nei componenti per l’automazione (-10%) ed in maniera più contenuta nei sensori (-4,7%).

Il margine operativo lordo (EBITDA) è positivo per 17,5 milioni di Euro (pari al 13,5% dei ricavi) e registra una variazione negativa di 2,2 milioni di Euro rispetto al dato dell’esercizio 2019, quando era pari a 19,7 milioni di Euro. La riduzione dei costi della gestione operativa non è sufficiente per colmare la contrazione del valore aggiunto, riconducibile alla diminuzione dei volumi di vendita.

Il risultato netto del Gruppo è positivo per 4,4 milioni di Euro e si confronta con il risultato positivo e pari a 7 milioni di Euro dell’esercizio 2019, in diminuzione di 2,6 milioni di Euro, causa dell’effetto negativo dei cambi e di maggiori imposte.

La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2020 è negativa e pari a 3,7 milioni di Euro, in diminuzione di 9,6 milioni di Euro rispetto alla fine del 2019, quando risultava complessivamente negativa per 13,3 milioni di Euro. L’indebitamento finanziario netto è composto da disponibilità finanziarie a breve termine, pari a 25,6 milioni di Euro, e da indebitamento a medio/lungo termine per 29,3 milioni di Euro.

L’approvazione del progetto di bilancio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 è prevista per il 11 marzo 2021, data in cui si riunirà il prossimo Consiglio d’Amministrazione di Gefran. Al momento le attività di revisione sono ancora in corso.