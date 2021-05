Girone C: chi fermerà l'Olanda, favorita per il successo finale?

GRUPPO C

Austria, Olanda, Macedonia del Nord, Ucraina

Nonostante l’assenza di Virgil Van Dijk, infortunatosi al ginocchio, l’Olanda è la favorita d’obbligo del girone, nonché una delle squadre più accreditate per la vittoria finale.

Non che De Ligt e compagni ne abbiano bisogno, ma un ulteriore vantaggio è dato dalla possibilità di giocare in casa (ad Amsterdam) due sfide impegnative come quelle contro Ucraina e Austria: è l’effetto della nuova formula, che debutta in questa edizione del torneo.

CALENDARIO

13-6 Bucarest: Austria-Macedonia

13-6 Amsterdam: Olanda-Ucraina

17-6 Bucarest: Ucraina-Macedonia

17-6 Amsterdam: Olanda-Austria

21-6 Bucarest: Ucraina-Austria

21-5 Amsterdam: Macedonia-Olanda