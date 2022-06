98000 Green Vision Award, Senini re della sostenibilità: le aziende premiate

Milano, si conclude 98000 Green Vision Award: Senini il player più "verde". Tutti i premiati della prima edizione

Un premio celebrativo ma anche educativo, una serata di incontro e di scambio, un riconoscimento alle aziende, persone e organizzazioni che operano nell’espletamento quotidiano delle loro attività mettendo in primo piano in maniera concreta e non ideologica, i temi dell’ambiente e della responsabilità sociale con quelli del progresso socioeconomico. E sono accomunate dal nobile e grande obiettivo di generare una spirale positiva basata su cultura, consapevolezza, comportamenti, condivisione e comunicazione.

Queste le finalità con le quali martedì 31 maggio, nella suggestiva cornice della Immersive Room dell’Enterprise Hotel di Milano, tra i main partners dell’evento, si è svolta la prima ed attesissima edizione del “98000 Green Vision Award”, il premio sulla sostenibilità per il futuro dell’uomo e del pianeta. Il codice prima della dicitura “Green Vision” è un richiamo al codice postale del Principato di Monaco, uno dei paesi che si sta muovendo con più decisione sui binari della sostenibilità. Un processo meticoloso e attento di ricerca di peculiarità e innovazione da parte di una selezionata giuria con membri provenienti da tanti comparti delle attività produttive italiane.

A volere e organizzare la kermesse, che ha incontrato l’interesse e il sostegno di autorevoli partners istituzionali e di prestigiose media partnership, Claudio Coli, imprenditore del settore agroalimentare e cultore della nutraceutica, Ceo de “Il Melograno” (storica e pluripremiata azienda di Santarcangelo di Romagna ) insieme al partner Massimo Della Torre , Ceo di “Fundus Della Torre”, a sua volta imprenditore e innovatore nel settore agroalimentare, insieme ad un pool di specialisti e di imprenditori nell’ambito dell’innovazione, sensibili, tutti, ai temi di salute e sostenibilità, per perseguire un unico e ben definito obiettivo: creare una contaminazione virale virtuosa su temi imprescindibili per il futuro delle imprese e dell’intero pianeta.