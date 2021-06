Addio a piatti e cannucce monouso: in arrivo la direttiva europea

Dal 3 luglio entrerà in vigore la direttiva europea sulla plastica monouso: verranno messi la bando diversi oggetti usa e getta, frequentemente trovati sulle spiagge e nei mari. Dalla cannucce ai cotton fioc, dai piatti alle posate, dalle palette da cocktail ai bastoncini dei palloncini fino ai contenitori di bevande: potranno essere venduti solo fino a esaurimento scorte.

"Entro il 3 luglio, gli Stati membri dovranno mettere in campo tutte le misure necessarie per mettere in atto le disposizioni”, incluso “il ritiro degli articoli vietati” dalla norma, ha dichiarato Vivian Loonela, portavoce della Commissione europea, nel corso del briefing quotidiano con la stampa. Inoltre, la portavoce ha accennato al processo di valutazione della Commissione sul rispetto di tali misure per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva Ue “a protezione degli oceani”. “Per tutti gli articoli vietati ci sono delle alternative accessibili e a buon mercato”, ha sottolineato Loonela.

La direttiva sulla plastica monouso, approvata nel 2019, è stata recepita quest'anno dall'Italia con una legge nazionale. Ora rimane in fase di soluzione il contenzioso fra l'Italia e la Commissione europea sulla Direttiva e sulle linee guida per la sua applicazione, approvate a fine maggio. I punti contestati sono essenzialmente due: aver inserito fra gli oggetti monouso da bandire anche quelli di plastica compostabile e aver ampliato con le linee guida di maggio il campo dei prodotti vietati, includendo anche gli imballaggi in carta plastificata, con un contenuto di polimero inferiore al 10%. Entrambi i settori, la plastica compostabile e quella plastificata, rappresentano per l'Italia una leva di forza. In tale scenario, il vicepresidente della commissione europea Frans Timmermans, in un colloquio con il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, si è impegnato a riesaminare le norme per modificarle. L'esclusione della carta plastificata dagli imballaggi banditi dovrebbe essere inserita a breve nelle linee guida, prima del 3 luglio, riporta l'Ansa. Mentre per quanto riguarda la plastica compostabile, continua l'Ansa, la Commissione si è impegnata a tenerne conto nella prima revisione delle linee guida.