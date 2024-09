ANBI: riaperta la sorgente dei Ponticelli a Terracina

ANBI: dopo un'estate torrida, i cittadini di Terracina riaprono la sorgente dei Ponticelli

ANBI rende noto che la sorgente dei Ponticelli di Terracina è stata riaperta dopo anni di inutilizzo grazie all'iniziativa di un comitato di cittadini che, in collaborazione con gli enti locali, ha ripulito la fonte dimenticata in provincia di Latina.

“La volontà di resilienza idrica delle comunità ha ora un simbolo: la sorgente dei Ponticelli, a Terracina”, commenta Francesco Vincenzi, Presidente di ANBI (Associazione Nazionale dei Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue).

“È l’esempio della prima strada che, ad ogni livello, dobbiamo percorrere per contrastare le conseguenze della nuova fase climatica, che sta consolidandosi sul Paese: ottimizzare le risorse disponibili. Dalla raccolta delle acque piovane all’efficientamento delle reti idriche, non possiamo né dobbiamo più sprecare una goccia d’acqua”, aggiunge Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI.

Come per gran parte dei territori centro-meridionali, è stata un’estate di fuoco per il Consorzio di bonifica Lazio Sud Ovest, impegnato a garantire la gestione idraulica di una rete di canali e corsi d’acqua naturali, lunga 4.800 chilometri e interessante circa 250.000 ettari. Gli interventi hanno interessato i comuni di Sermoneta, Sonnino, Aprilia, Pontinia, Fondi, Latina. Di particolare interesse è stato il riescavo di alcuni alvei per riportarli alla portata originaria.

Oltre agli interventi di manutenzione, funzionali al deflusso regolare delle acque, l’ente consortile è stato impegnato anche in situazioni d’emergenza idrica per ripristinare le condizioni utili a garantire i raccolti: è stato, infatti, necessario ricorrere a turnazioni irrigue, efficientamento di bacini e installazione di motopompe.

“Tutte queste operazioni rappresentano una misura essenziale per l’economia e la sicurezza della collettività in un contesto sempre più esposto a eventi climatici estremi. Per questo è necessario il coordinamento di più forze in dialogo costante con le comunità locali, come dimostra l’esempio della sorgente dei Ponticelli", conclude il Presidente del Consorzio di bonifica Lazio Sud Ovest, Pasquale Conti.