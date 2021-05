Anche Novella 2000 diventa green: la prossima copertina sarà 100% riciclata

Novella 2000 sarà il "primo magazine interamente su carta riciclata"

Novella 2000, il più famoso settimanale di gossip in Italia, ha intrapreso una svolta green: sarà infatti il primo magazine stampato interamente su carta riciclata al 100 per cento. La nota rivista è nata agli inizi del Novecento e, da oltre un secolo, racconta agli italiani: il costume e la società, i pettegolezzi del mondo dello spettacolo e gli scoop della cronaca rosa. In cento anni, autorevoli firme e grandi autori hanno collaborato alle pagine di Novella 2000 in edicola, quali: Gabriele D'Annunzio, Grazia Deledda, Luigi Pirandello ed Enzo Biagi.

Sarà perciò il primo settimanale a poter vantarsi dell'etichetta ecomagazine, termine usato dallo stesso direttore Roberto Alessi. In occasione di questa rivoluzione attenta all'ambiente, l'editore Daniela Santanchè (che è anche senatrice di Fratelli d'Italia) ha rilasciato un articolo in cui celebra la novità e spiega nello specifico tutte le dinamiche: "Non è costato il taglio di nemmeno un albero, ogni pagina è stata ottenuta riciclando i nostri e vostri vecchi giornali, i pacchi, le scatole che nel tempo abbiamo buttato con la raccolta differenziata nel bidone della carta. La carta che utilizziamo da oggi è composta al 100% da fibre riciclate e questo permette di risparmiare preziose materie prime rinnovabili, come il legno con minor consumo di energia e utilizzo di prodotti chimici."

La pitonessa ha poi concluso la comunicazione con queste parole: "Non è stato facile, anche perché i costi ci sono, ma li affrontiamo volentieri, anche se con attenzione, perché la transizione ecologica per le aziende, per tutte le aziende, deve avvenire in maniera compatibile con la realtà dei fatti. Non è stata una scelta fatta senza ragionamenti e pensieri, abbiamo deciso di investire con questa iniziativa, un investimento nel nostro futuro e in quello dei nostri figli".