Cambiamenti climatici, Stampa (Saipem): "Lavoriamo duramente per il progresso"

Disclosure dei cambiamenti climatici, il commento di Marco Stampa (Saipem).

La disclosure dei cambiamenti climatici è fondamentale per le aziende che vogliono svolgere un ruolo nella catena del valore della transizione energetica ed è una questione molto discussa nell'ambito della revisione dell'attuale regolamento UE sulle informazioni non finanziarie.

“Lavoriamo duramente per fare progressi ed essere leader nel riferire ai nostri stakeholder i cambiamenti climatici e la loro materialità per Saipem; questo è ancora un compito sfidante a causa della difficoltà nel quantificare sia i rischi che le opportunità e nell’adattarsi agli scenari di incertezza, soprattutto dopo la crisi del Covid-19. Il nostro obiettivo è di essere percepiti dai nostri stakeholder come una società resiliente, proattiva e affidabile nel ruolo di attivatore che accompagna i propri clienti nell'era della transizione energetica ”, ha dichiarato Marco Stampa, Corporate Sustainability Manager di Saipem, che ha presentato l'esperienza di Saipem in occasione del webinar "Towards Mandatory Climate Discosure: a push from Europe" organizzato da London Stock Exchange del 1° luglio.