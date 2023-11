Carne sintetica, ANBI: il disegno di legge tutela cittadini e territorio

ANBI favorevole al disegno di legge contro la carne sintetica: tutela cittadini e territorio

“Plaudiamo al disegno di legge contro la commercializzazione della carne sintetica in Italia, che non è solo a tutela dei consumatori e della cultura alimentare del nostro Paese, ma difende il ruolo dell’agricoltura, che produce cibo ed il cui lavoro è fondamentale a garantire manutenzione e cura del territorio”: a dichiararlo è Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) in relazione all’odierno voto del Parlamento.

“Quanto deciso oggi, in adesione ad una diffusa richiesta della società civile, deve essere stimolo ad un rinnovato impegno per favorire la permanenza e l’ampliamento della presenza agricola, contrastando la tendenza all’abbandono dei suoli ed alla loro cementificazione. Manutenzione ed infrastrutturazione del territorio, unitamente ad una costante ricerca di innovazione, sono le condizioni prime per garantire sicurezza idrogeologica lungo una Penisola, dove ogni anno sono abbandonati o cementificati decine di chilometri quadrati di campagne, annullandone la capacità di drenaggio idrico”, aggiunge Massimo Gargano, Direttore Generale ANBI.