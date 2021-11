Cop26, Cingolani: "Avanti col nucleare. Impossibile uscire adesso dal gas"

Cop26, Cingolani: "Avanti col nucleare. Impossibile uscire ora dal gas"

Il ministro per la transizione ecologica Roberto Cingolani, lancia un messaggio chiaro e inequivocabile dal Cop 26 in corso a Glasgow, la conferenza internazionale sul clima. "È oggettivamente impossibile - spiega Cingolani alla Stampa - uscire subito dal gas". Né vanno fermate "la ricerca e lo sviluppo per il nucleare". Il ministro Incontra i pochi giornalisti italiani a Glasgow per presentare un progetto nato da un’idea della Fondazione Rockfeller, sulla quale ha convinto Mario Draghi a mettere il cappello. Si chiama «Global Energy Alliance for People and Planet», e promette di essere uno dei più grossi esperimenti di partnership fra pubblico e privato sul clima.

Poi fa un esempio: "In Italia se un’isola ha bisogno di rafforzare la sua rete elettrica, - prosegue Cingolani alla Stampa - non ha difficoltà a farlo. Ci sono varie zone del Pianeta dove far arrivare l’energia significa realizzare comunità capaci di funzionare senza l’ausilio di reti. La sua proposta è chiara. Il sogno di un mondo decarbonizzato gli piace ma per arrivarci ora non si può fare a meno né del gas, né del nucleare. Il dibattito a livello europeo è apertissimo. Le sue parole sono destinate a far discutere, si riapre un nuovo caso politico all'interno del M5s.