Cop26, stop saudita sui combustibili fossili. Nessun intervento sul petrolio

Cop26, stop saudita sui combustibili fossili. Petrolio fuori dall'intesa

La Cop26 di Glasgow è considerata ormai a livello globale un fallimento. Nessun cambiamento concreto e tangibile sembra mettere d'accordo tutti i Paesi che partecipano al summit sul clima. "È molto preoccupante che la prima bozza dell’accordo di Glasgow sia così debole", afferma Jennifer Morgan, direttrice di Greenpeace International. Il documento non ancora ufficiale che circola - si legge sul Corriere della Sera - non comprende uno dei punti cruciali. In quella lista di due paginette non sono mai citati i combustibili fossili. E tanto è bastato per scatenare, dietro le quinte, la delusione dei Paesi più vulnerabili e anche di quelli più ambiziosi. Per ora i delegati non commentano pubblicamente e prosegue il lavorio diplomatico. Ma è sulla bocca di tutti che il grande nemico, oggi come due anni fa a Madrid, è l’Arabia Saudita che si sarebbe messa di mezzo per far togliere dalla dichiarazione finale ogni riferimento ai combustibili fossili.

Il Washington Post - prosegue il Corriere - ha pubblicato un’inchiesta in cui denuncia il forte divario fra le emissioni di CO2 dichiarate da diverse nazioni rispetto a quanto effettivamente immesso in atmosfera: un divario che varia tra 8,5 miliardi e 13,3 miliardi di tonnellate all’anno di emissioni sottostimate. Tutti i modelli di previsione rischiano di saltare. «Se non conosciamo lo stato delle emissioni oggi, non sappiamo se le stiamo riducendo in modo significativo e sostanziale», ha dichiarato al quotidiano Rob Jackson, presidente del Global Carbon Project. Secondo il Washington Post nella fascia bassa il divario è maggiore delle emissioni annuali di gas serra degli Usa, nella fascia alta si avvicina alle emissioni record della Cina e pari al 23% del contributo totale dell’umanità al riscaldamento del Pianeta.