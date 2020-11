Ecomondo e Key Energy 2020: domani al via la digital edition - Il programma

Domani prende il via la Digital Edition di Ecomondo e Key Energy

Il programma di Ecomondo

Alle 10.30, il Presidente IEG Lorenzo Cagnoni, il sindaco di Rimini Andrea Gnassi e il coordinatore del Comitato Scientifico di Ecomondo, Fabio Fava. In videocollegamento, il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e Gianni Silvestrini, coordinatore del Comitato Scientifico di Key Energy.

Dalle 11.15 alle 13 sessione plenaria di apertura della 9ª edizione degli Stati Generali della Green Economy, dedicata a “Il Green Deal al centro del Piano di rilancio italiano. Una nuova fase per la green economy”.

Al centro di questa edizione, un confronto diretto con Parlamento e Governo, attraverso specifiche proposte di indirizzo per il Piano italiano di accesso ai finanziamenti del Recovery Plan “Next Generation Ue”. Partecipano, insieme a Lorenzo Cagnoni, Presidente IEG, da Rimini, in collegamento video Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, Edo Ronchi, Consiglio Nazionale della green economy, Stefano Patuanelli, ministro dello Sviluppo Economico, Vincenzo Amendola, ministro per gli Affari Europei, Rossella Muroni, vicepresidente della Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei Deputati, Antonio Misiani Vice Ministro all’Economia e alle Finanze, Sergio Costa, ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

15:00 - 17:00

STATI GENERALI DELLA GREEN ECONOMY

Sessione sistema agroalimentare

LE OPPORTUNITÀ DEL GREEN DEAL PER IL SISTEMA AGROALIMENTARE ITALIANO

Un nuovo equilibrio tra competitività delle imprese, benessere sociale e tutela della natura

Modera e introduce: Giuseppe Dodaro - Coordinatore Area Capitale Naturale, Servizi

Ecosistemici, Agricoltura, Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile

Intervento di apertura:

Teresa Bellanova - Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali*

Interventi di:

Paolo De Castro - Eurodeputato, Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

Parlamento europeo

“La discussione politica in Europa”

Flavio Coturni - Responsabile della unità “Agricultural Policy Analysis and Perspectives”, Commissione europea

“La nuova PAC e gli effetti sul commercio internazionale dei prodotti agroalimentari”

Filippo Gallinella - Presidente XIII Commissione Agricoltura, Camera dei Deputati

“L’Italia e la sfida di un nuovo sistema agroalimentare”

COSA CAMBIA PER LE IMPRESE:

della produzione agricola: David Brussa, Total Quality Director and Sustainability, illycaffè

della produzione agricola: Ugo Peruch, Direttore Servizio Agricolo, Mutti

del biologico e della zootecnia: Pietro Campus, Presidente, ICEA

CONFRONTO CON LE ORGANIZZAZIONI DI IMPRESE DEL SETTORE

Francesco Ciancaleoni - Area ambiente e territorio, Coldiretti

Alessandra De Santis - Responsabile affari europei, CIA

Cristina Tinelli - Responsabile ufficio Bruxelles, Confagricoltura

CONCLUSIONI:

Stefano Ciafani - Presidente, Legambiente

15:00 - 17:00

STATI GENERALI DELLA GREEN ECONOMY

Sessione Green City

FINANZIARE LA RIGENERAZIONE URBANA COME PILASTRO DEL RECOVERY PLAN PER L’ITALIA

Le Green city protagoniste del Green Deal

Modera e introduce: Anna Parasacchi, Coordinatrice Green City Network

Interventi introduttivi:

Edo Ronchi - Presidente, Fondazione per lo sviluppo sostenibile

Dario Franceschini - Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

Ne discutono:

Roberto Morassut - Sottosegretario, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Roberto Moneta - Amministratore delegato, GSE

Massimo Sabatini - Direttore Generale, Agenzia per la Coesione territoriale

Presentazione di un caso studio internazionale:

Fabrizio Tucci - Professore Ordinario, Sapienza Università di Roma e Coordinatore del Gruppo

Internazionale di Esperti del Green City Network

Le città per la rigenerazione urbana:

Valerio Barberis - Assessore all’Urbanistica e Ambiente, Comune di Prato

Marco Granelli - Assessore alla Mobilità e Lavori pubblici, Comune di Milano

Enrico Mazzolani - Assessore Edilizia, Urbanistica, Lavori Pubblici, Protezione civile, Comune di Cervia

Le imprese per la rigenerazione urbana:

Davide Bollati - Chairman Davines

Stefano Zuelli - Amministratore Delegato, Iren Smart Solution

15:00 - 17:00

STATI GENERALI DELLA GREEN ECONOMY

Sessione Economia Circolare

LE MISURE PER L’ECONOMIA CIRCOLARE NEL RECOVERY PLAN NAZIONALE

Modera: Antonio Cianciullo, La Repubblica

Interventi introduttivi:

Edo Ronchi - Presidente Fondazione per lo sviluppo sostenibile

Stefano Leoni - Coordinatore Circular Economy Network

Invitati ad intervenire

Laura D’Aprile - Direttore Generale per l’economia circolare, Ministero dell’Ambiente

Elio Catania - Senior Advisor e Consigliere per la politica industriale, Ministero dello sviluppo

economico

Alessia Rotta - Presidente Commissione Ambiente, Camera dei Deputati

Gianni Girotto - Presidente Commissione Attività produttive, Senato della Repubblica

Roberto Morabito - Presidente, ICESP (Italian Circular Economy Stakeholder Platform)

Luca Dal Fabbro - Vice Presidente, Circular economy network

DIBATTITO E CONFRONTO: Esperienze e capacità di affrontare le nuove sfide del piano.

Invitati i promotori del Circular Economy Network, le organizzazioni di imprese e le imprese del

settore.

Assobioplastiche, Assorimap, CIB, CIC, CNA-Ambiente, COBAT, Co.Ge.Di, Comieco, CONAI,

Confartigianato, Confcooperative, CONIP, CONOE, Erion, EcoTyre, Federbeton, Fise Assoambiente,

Unicircular, Green Economy Network-Assolombarda, FaterSmart, Iren, Legacoop Produzione e Servizi,

Montello, Novamont, Snam, Versalis.

14:00 - 17:30

Workshop

Un contributo alla sostenibilità ambientale: presentazione di un progetto per la riduzione degli imballaggi in plastica nelle aziende.

A cura di: Associazione Ambiente e Lavoro

Per maggiori informazioni su www.amblav.it

Associazione Ambiente e Lavoro ha predisposto un progetto per la riduzione degli imballaggi in plastica nella gestione dei magazzini e del packaging. Al progetto, definito con Legambiente Lombardia, hanno collaborato ricercatori del CNR e hanno aderito alcune aziende e comuni lombardi. Nell’incontro programmato verranno presentate le linee guida e le finalità del progetto.

15.00 L’impatto sul territorio e sui cittadini

Marzio Marzorati – Legambiente Lombardia.

15.30 L’impatto sul sistema ambientale e produttivo

Carlo Brondi – CNR Milano

10:00 - 13:00

AGRI-FOOD, FORESTRYAND BIOBASEDINDUSTRY

Workshop Ecomondo

Il Cluster Agrifood: una partnership pubblico – privato a supporto della strategia della Bioeconomia per un settore agroalimentare sostenibile. Formazione per la Bioeconomia nel settore agroalimentare. Casi industriali di successo e strategie regionali.

14.30-17.00

DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA AL RICICLAGGIO: NON SOLO MATERIE PRIME SECONDE MA ANCHE RIFIUTI SPECIALI

A cura di: Comitato Tecnico Scientifico Ecomondo e Utilitalia

Presidente di sessione

Luca Mariotto, Direttore Settore Ambiente Utilitalia

14:30 Introduzione e coordinamento a cura del Presidente di sessione

Luca Mariotto, Direttore Settore Ambiente Utilitalia

14:45 Sessione internazionale

Emmanuel Katrakis, Segretario Generale EuRIC - European Recycling Industries Confederation

Sessione nazionale

Elisabetta Confalonieri, Dirigente U.O. Economia circolare Regione Lombardia

Eugenio Bertolini, Amministratore Delegato Iren Ambiente

Francesco Lombardi, Vice-Presidente ATIA ISWA

Andrea Fluttero, Presidente ERION

16:00 Conclusioni

Filippo Brandolini, Vice Presidente Utilitalia

Il programma di Key Energy

Key Energy, in edizione digitale, proseguirà alle 14.30 con l’evento di apertura dedicato alla “Riconversione ecologica dopo il Covid-19 e i nuovi target Ue 2030”, durante il quale verrà presentato il report realizzato in esclusiva per Key Energy dall’Energy Strategy group del Politecnico di Milano sullo stato dell’arte delle rinnovabili in Italia.