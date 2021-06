Elettricità in Ue, sorpasso storico: vince la produzione da fonti rinnovabili

Sorpasso storico per la produzione di elettricità in Europa: per la prima volta nel 2020 le fonti pulite hanno superato i combustibili fossili, ovvero carbone e idrocarburi. Secondo l'indagine condotta da Eurostat, l'equivalente dell'Istat italiano, nel 2020 l'elettricità pulita ha superato la soglia di un milione di Gigawatt/ora, quasi 30mila GWh in più rispetto alla produzione da combustibili fossili. A pesare su tale risultato l'effetto della pandemia e della crisi economica che hanno contribuito a ridurre i consumi e la produzione di elettricità: l'energia elettrica da fonti fossili è calata del 9,8% rispetto al 2019, attestandosi al livello più basso dal 1990. L'andamento è simile per il nucleare, con la produzione di elettricità diminuita del 6,3% rispetto al 2019, al minimo dal 1990.

Una tendenza che sarà destinata a rafforzarsi in vista del prossimo 14 luglio: la Commissione europea approverà infatti il "Pacchetto clima" per declinare in azioni concrete gli obiettivi di riduzione delle emissioni in vista della completa decarbonizzazione. L'obiettivo è raggiungere il -55% delle emissioni entro il 2030, e la neutralità carbonica entro il 2050. La commissaria Ue all'energia Kadri Simson spiega che "sulla base dei Piani nazionali per l'energia e il clima, già adesso prevediamo di raggiungere in 10 anni una quota di rinnovabili del 33% dei consumi lordi finali di energia, ovvero tutta, non solo quella elttrica. Siamo già oltre l'obiettivo di almeno il 32% al 2030, fissato nella direttiva esistente, e possiamo fare ancora di più". Il nuovo e più ambizioso obiettivo potrebbe essere fissato tra il 38% e il 40%.

Inoltre, nel "Pacchetto clima" sono contenute misure riguardanti non solo la produzione elettrica ma anche i trasporti: sono previsti limiti più stringenti alle emissioni di anidride carbonica delle auto e dello sviluppo di infrastrutture per i caburanti alternativi. Ma non è tutto: solo ieri l'Europa ha annunciato l'ennesima svolta a livello ambientale. Dal 3 luglio sarano infatti considerati fuori legge tutti gli oggetti in plastica monouso come cannucce, contenitori, piatti e posate. In particolare, In Italia potranno restare in vendita solo fino a esaurimento scorte, dopodichè scatterà il divieto.