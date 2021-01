Elezioni 2021: il "peso" delle coalizioni verdi nel post- Merkel e in Italia

Il 2021 sarà l’anno del cambio look “politico” di molte realtà. In Italia, in oltre mille comuni, si giocherà la grande partita delle amministrative, con Roma, Milano, Napoli e Torino da apripista. Mentre in Europa l’attenzione sarà tutta tedesca, con l’atteso “dopo Merkel” e le elezioni federali fissate per settembre 2021. Ma in questo risiko governativo le coalizioni verdi quanto “pesano”?

Elezioni 2021: il quadro nazionale

Beppe Sala di nuovo in corsa su Milano, Virginia Raggi (forse) di nuovo in campo per Roma, ecco il quadro di una possibile alleanza green e di un programma strutturato.

Nella primavera 2021, Covid permettedo, la città di Milano si troverà di fronte a nuove elezioni. Sciolto il nodo sulla riconferma di Sala, resta aperta l'attenzione sulla composizione della compagine dei possibili avversari e alleati. Sul primo aspetto non c'è ancora chiarezza. Mentre sul secondo è in gioco il "dissidio verde". Il movimento, guidato a livello nazionale da due co-portavoce tra cui l'assessora del Municipio 1 di Milano Elena Grandi, non ha ancora preso una decisione sull'appoggio al sindaco uscente. Tra i Verdi e Sala pare ci siano opinioni controverse, soprattutto per quel che riguarda le trasformazioni urbanistiche, il consumo di suolo e l'attenzione "non sufficiente" alla riconversione ecologica.

Nella Capitale, Europa Verde e Verdi di Roma, hanno invece lanciato un programma condiviso con il territorio, articolato in undici punti: stop al consumo di suolo, mobilita' a misura di persona, gestione circolare del ciclo dei rifiuti, adattamento climatico, forestazione urbana, acqua bene comune, una citta' vivibile e accessibile a tutti, decoro urbano e sicurezza; trasformazione di Roma in una smart city, decentramento di risorse e funzioni ai Municipi, riordino delle aziende partecipate comunali, rinegoziazione del debito di Roma Capitale, per una "citta' trasparente". "Abbiamo un programma che vuole guardare al futuro della Capitale e all'innovazione- ha affermato l'esponente storico dei Verdi Nando Bonessio alla presentazione del programma- una proposta che sappia coniugare la giustizia ambientale e la qualità della vita con la giustizia sociale: includere gli ultimi in questa città, una metropoli che troppo spesso abbandona i suoi cittadini al proprio destino".

Elezioni 2021: il "dopo Merkel" in Germania

Le elezioni europee del 26 maggio 2019 hanno stravolto la geografia politica di molti Paesi, rimarcando la necessità di un cambio di passo più ambientalista per il futuro dell’Unione. Clamorosi in quella tornata elettorale i voti verdi di Germania (20,5%) e Francia (13,5%). Un risultato per quest’ultima confermato di recente, nelle amministrative di giugno 2020, dove la ribalta green ha travolto le città di Lione, Bordeaux, Marsiglia, Strasburgo, Poitiers, Besançon e Tours.

Per la Germania sarà cruciale il prossimo 26 settembre 2021, giorno fissato per le elezioni federali. Una data che segna, dopo oltre quindici anni, l’uscita dalla scena politica di Angela Merkel, a capo del partito più importante del sistema politico tedesco: CDU (Unione Cristiana-Democratica). Al momento i candidati in lista sono tre: Friedrich Merz, Norbert Röttgen e Armin Laschet.

(Merz, ex parlamentare e capogruppo della CDU al Bundestag, rappresenta l’ala destra del partito, dalle posizioni più conservatrici. Il secondo candidato, Röttgen, è ex ministro per l’Ambiente e attuale presidente alla Commissione esteri, considerato come uno dei massimi esperti di politica internazionale. Infine, c’è Laschet: Ministro presidente in carica della Renania Settentrionale-Vestfalia).

Ma chiunque prenderà le redini del post- Merkel non potrà governare da solo. Secondo i primi sondaggi, l'alleanza con i socialdemocratici appare remota, mentre il confronto con il programma di Grüne, il partito ambientalista più importante d’Europa, è sempre più concreto. I dati infatti, fa sapere Youtrend, collocano il partito di Merkel tra il 36-37%, mentre i Verdi al 20%, in un trend costante dal 2019. Inoltre, stando ai numeri, i Grüne rappresenterebbero la seconda forza più rilevante del Paese, dopo CDU e davanti al partito socialdemocratico.

Anche se molto deve ancora accadere, a partire dal congresso CDU di metà gennaio, un’eventuale dialogo verde sembra a oggi più che fattibile. Una sorta di continuum con l’onda green locale: i Verdi partecipano alle coalizioni di governo con la Cdu in 6 Land su 16 (Baden-Württemberg, Brandeburgo, Hesse, Sassonia, Saxony-Anhalt e Schleswig-Holstein).