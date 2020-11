Energia, Enel One: la nuova offerta verde lanciata sul mercato da Enel Energia

Energia, il nuovo piano verde Enel One

In qualsiasi campo, che sia economico o sociale, il fenomeno del cambiamento climatico produce impatti negati a qualsiasi livello. Rispettare l'ambiente è un imperativo a cui tutti dovrebbero aderire, iniziando dallae piccole cose, le piccole abitudini, come ad esempio il consumo energetico domestico. Da un lato si ha la necessitò di ottimizzare i consumi di energia, dall’altro di avere un processo che permetta la transizione verso fonti di energia rinnovabile. Enel, per la tutela ambianetale, sta mettendo in campo diverse offerte che favoriscano il passaggio a una economia verde grazie a Enel Energia.

Enel One è la nuova offerta sul mercato libero di Enel Energia, la società del gruppo che opera nel mercato libero, per la fornitura di gas e luce. Con questa nuova offerta, si apprende dal Sole 24 Ore, il cliente da un lato può avere una solzuoone chiara, trasparente e flessibile e dall’altro solo energia verde certificata come proveniente da fonti rinnovabili tramite il sistema di garanzie di origine (GSE). Enel fornisce cinque piani a costo mensile fisso per le famiglie che dipongono del contatore di ultima generazione 2G, ovvero in grado di rilevare e mettere a disposizione i dati di misura basati su curve con dettaglio quartorario. Ogni piano offre un quantitativo mensile di chilovattora (kWh) a un costo mensile fisso in base al piano scelto, comprensivo anche di IVA e imposte, e prevede un bonus di benvenuto di 20 euro per il primo mese per i clienti che passano ad Enel Energia. Il cliente può monitorare i propri consumi giornalieri direttamente dall’App o dall’Area Clienti e se le abitudini di consumo dovrebbero cambiare, avvicinandosi o sforando la soglia del piano scelto, potrà cambiarlo facilmente con un click.

Energia, i cinque piani nel dettaglio

I piani che si potranno scegliere sono cinque. Si potrà cambiare offerta quando si vuole, in modo gratuito, in base alle proprie esigenze, dando valore alla propria energia. I consumi più bassi o più alti rispetto al piano scelto, infatti, saranno valorizzati economicamente nel salvadanaio digitale e-box con una monetizzazione annuale. Ecco l'offerta nel dettaglio: