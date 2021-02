Energia eolica, nel 2020 ha fornito il 16% dell'elettricità europea

Energia eolica, nel 2020 ha fornito il 16% dell'elettricità Ue

Nel 2020 il vento ha contribuito a fornire il 16,4% della domanda elettrica dell'intera Unione Europea più il Regno Unito. I contributi più rilevanti sono arrivati da quattro paesi in particolare: Germania e Regno Unito con il 27%, l'Irlanda con il 38% e la Danimarca con il 48%. Nonostante la pandemia, i rallentamenti e le chiusure, l'energia eolica è riuscita a conquistarsi un ruolo primario. Rispetto ai livelli del 2019, l'aumento è stato dell'1,4%, favorito da una serie di combinazioni. In testa la tecnologia delle nuove installazioni, seguita da condizioni meteo favorevoli e dal significativo calo dei consumi in concidenza con i primi lockdown. La conferma, riporta Rinnovabili.it, arriva da WindEurope, l’associazione dei produttori eolici europei, nel suo nuovo report Wind energy in Europe in 2020- Trends and statistics. Secondo il report nel 2020 in Europa sono stati installati 14,7 GW di nuove turbine, per l’80% onshore.

Energia eolica, accelerare per raggiungere gli obiettivi Ue

Se si guarda al futuro, gli obiettivi varati dal Green Deal europeo restano però ancora un traguardo lontano. WindEurope prevede che l’Europa costruirà "105 GW di nuove wind farm nei prossimi 5 anni, oltre il 70% dei quali sarà a terra". Ma questo è ben al di sotto del ritmo necessario. La conferma arriva da Giles Dickson, ceo dell'associazione, "l'eolico rappresenta ora il 16% dell’elettricità europea. Ma l’Europa non sta costruendo abbastanza velocemente per raggiungere gli obiettivi climatici ed energetici dell’UE”. Secondo il report, il problema è "che ci vuole troppo tempo per ottenere i permessi per nuovi progetti”. Nelle prospettive future "38 GW di parchi eolici raggiungeranno i 20 anni di attività e richiederanno una decisione sul loro futuro: repowering, estensione del ciclo di vita o disattivazione totale”.