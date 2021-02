Energia, rame da record: con la svolta green corrono i consumi

Energia, rame da record: superati 9mila dollari per tonnellata al Lme

La corsa del metallo rosso non ha intenzione di arrestarsi, e dopo aver abbattuto la barriera dei 9mila dollari per tonnellate al London Metal Exchange, fa sapere il Sole 24 ore, promette solo di continuare. Secondo diversi analisti nel giro di qualche mese il rame aggiornerà il massimo storico, che resiste proprio dal 2011, portandosi sopra 11mila dollari, riporta il Sole 24 Ore.

Ma in realtà il mercato intero delle materie prime sta vivendo un “momento favorevole”. La corsa del rame non è infatti “solitaria”. I record raggiunti al Lme riguardano tutti i metalli industriali. Alcuni esempi: per la prima volta dal 2014, fa sapere il Sole 24 Ore, il nickel è volato oltre 20mila dollari per tonnellata e l’alluminio punta verso quota 2.200 dollari, ai massimi da due anni. Anche lo stagno ha registrato un record personale, che non toccava da agosto 2011, raggiungendo quota 27mila dollari/ tonnellata. Nel clima generale il petrolio, riporta il Sole 24 ore, si sta rivalutando addirittura più in fretta del rame. Se il rame “ha guadagnato il 16% da inizio anno”, il petrolio risalito a 65 dollari al barile “è in rialzo di oltre il 20%.

Energia, il rame come ingrediente indispensabile per la transizione

Inoltre, a trainare il successo del rame rispetto al passato, non è solo la Cina. Il metallo rosso sarà infatti il nucleo della transizione energetica messa in campo da diversi paesi, anche Ue. Diventerà un ingrediente indispensabile per “rafforzare le reti elettriche e per i circuiti dei veicoli a batteria”. Pechino in ogni caso si è “risvegliato” in anticipo rispetto alle attese e in modo “molto più forte del previsto”, osserva Citigroup. Ora, fa sapere il Sole 24 Ore, si attende già nel 2021 un deficit di offerta di ben 500mila tonnellate (prima lo prevedeva per il 2022-21). Le scorte stanno calando in fretta– avverte le banca– e “caleranno ancora per molti anni a venire”. Entro fine il prezzo, si legge, potrebbe spingersi fino a 100mila dollari/ tonnellate.