Ford sceglie l’Europa per sviluppare la transizione elettrica

Entro la metà del 2026, tutte le vetture Ford vendute in Europa avranno almeno una versione Plug-In Hybrid o Full Electric. Entro il 2030 saranno tutte elettriche. Lo ha reso noto la casa dell’Ovale Blu, che ha invece anticipato al 2024 lo stesso obiettivo per quanto riguarda i veicoli commerciali. Ford investirà 1 miliardo di dollari, infatti, proprio per l’apertura di un nuovo stabilimento di produzione per veicoli elettrici a Colonia. La prima vettura di volume Ford 100% elettrica costruita in Europa sarà pronta entro il 2023. “Abbiamo ristrutturato con successo Ford Europa e siamo tornati alla redditività nel quarto trimestre del 2020.

Ora ci stiamo avviando verso un futuro completamente elettrico in Europa con nuovi e distintivi veicoli e una customer experience connessa di altissimo livello", ha affermato Stuart Rowley, presidente di Ford d'Europa, il quale ha aggiunto che quest’anno, in Europa, l’obiettivo è quello di un margine EBIT del 6%. Per Ford, negli ultimi 2 anni, gli aspetti chiave per la trasformazione del suo modello di business in Europa, sono stati la riduzione di 1 miliardo dei costi strutturali, la correzione del modo di operare nei mercati non performanti, la creazione di una gamma molto più mirata sulle esigenze e aspettative dei clienti, alcune partnership volte ad accompagnare la crescita del business e il miglioramento della profittabilità in ogni area del business.

La crescita è stata e sarà supportata dall’offerta di nuovi prodotti e servizi, dalla collaborazione con una rete estesa di partners allestitori, dall’alleanza strategica con VW e dalla Joint Venture con Ford Otosan capace di realizzare un efficiente sviluppo di prodotti e approvvigionamento. Ford e Google hanno anche annunciato di recente la creazione di un nuovo gruppo collaborativo, Team Upshift, per promuovere opportunità dirompenti e basate sui dati. Questa partnership, unica nel suo genere, in combinazione con le capacità interne di Ford, costituirà la base di nuove esperienze di possesso e servizi sia per i clienti di veicoli commerciali sia per quelli di autovetture.