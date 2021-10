Galileo Green Energy, Olivier Renon nuovo chief development officer

Galileo Green Energy (GGE), la piattaforma paneuropea di sviluppo e investimento nel settore delle energie rinnovabili, è lieta di annunciare che Olivier Renon è entrato a far parte di GGE in qualità di chief development officer. Olivier ha 20 anni di esperienza nel settore dell'energia e delle fonti rinnovabili, con particolare attenzione agli impianti fotovoltaici terrestri su larga scala e ai modelli di business più adatti sin dal 2008.

La sua nomina va ad arricchire ulteriormente il team di gestione esecutiva che Ingmar Wilhelm, Ceo, sta costruendo per guidare e presidiare tutte le attività di sviluppo, investimento e gestione per l’implementazione delle energie rinnovabili e delle tecnologie di supporto in tutta Europa.





"Con un’esperienza globale nello sviluppo e la profonda conoscenza del settore fotovoltaico, Olivier porta competenze molto complementari e additive al team di Galileo Green Energy. Olivier guiderà lo sviluppo del nostro business spaziando dagli impianti fotovoltaici allo stoccaggio e includendo anche le attività eoliche onshore e offshore. Inoltre, facendo leva sulle sue numerose esperienze globali di successo in quattro diversi continenti, Olivier giocherà un ruolo di primo piano nel futuro sviluppo di Galileo Green Energy. Siamo molto lieti di averlo nel nostro team, che già opera in sei grandi e rilevanti mercati in tutta Europa" dice Ingmar Wilhelm.



"Sono estremamente felice di entrare a fa parte del team di Galileo Green Energy e, in particolare, di apportare la mia esperienza globale per guidarne lo sviluppo. Sono davvero colpito dalle competenze, dall’unicità e dall'approccio professionale al business che Galileo dimostra. È un momento molto interessante per il settore delle energie rinnovabili in Europa, nel quale il nostro team e i nostri partner sono entusiasti di assumere un ruolo altamente proattivo”, dichiara Olivier Renon, che in precedenza è stato vicepresidente esecutivo e responsabile globale dello sviluppo di Sonnedix.



Dall'inizio all'inizio del 2020, GGE ha aumentato il volume della sua pipeline di progetto a oltre 2GW, con impianti fotovoltaici, eolici e di stoccaggio in Germania, Irlanda, Italia, Regno Unito, Spagna e Svezia. Entro l’anno, il perimetro di sviluppo si allargherà ad altri Paesi europei, tra cui Francia e Polonia.