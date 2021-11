Green, i treni sorpassano gli aerei. Presto un terzo dei voli brevi su rotaia

Green, treni sorpassano aerei. Presto un terzo dei voli brevi su rotaia

I treni stanno per prendere il posto degli aerei, almeno sulle tratte brevi. La svolta è dovuta ai materiali utilizzati. Uno studio di Greenpeace ha calcolato - si legge sul Messaggero - che senza i voli a corto raggio, in treno sotto le sei ore si risparmierebbero 3,5 milioni di tonnellate di CO2 equivalente all'anno. I treni di nuova generazione pesano infatti in media fino al 20% in meno di quelli precedenti. Grazie al ricorso a materiali sempre più innovativi si è passati negli ultimi anni da 500 a meno di 400 chili di treno per ogni passeggero trasportato. Gli spostamenti su vagone risultano molto meno inquinanti dei voli a corto raggio, al punto che a breve un terzo delle rotte aeree brevi in Europa potrebbe essere sostituito da viaggi su rotaia con una durata inferiore alle sei ore.

È quanto emerge - prosegue il Messaggero - da uno studio realizzato da Greenpeace in collaborazione con il gruppo di ricerca italiano Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa. Più nel dettaglio, Greenpeace ha calcolato che senza i voli a corto raggio dove esiste già un'alternativa in treno sotto le sei ore si risparmierebbero 3,5 milioni di tonnellate di CO2 equivalente all'anno. Se inoltre venissero aggiunti nuovi treni diurni e notturni, e migliorata l'efficienza e l'accessibilità del sistema ferroviario europeo, quasi tutti i 250 voli più frequentati in Europa potrebbero essere sostituiti da treni, con un risparmio di circa 23,4 milioni di tonnellate di CO2 equivalente all'anno.