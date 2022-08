Fiera del Peperone di Carmagnola, la star è Iuliana Ierugan

Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola, ecco Iuliana Ierugan

Sabato 3 e domenica 4 settembre, alla Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola (Torino), la splendida Iuliana Ierugan presenterà una serie di eventi che avranno come tema l’olio d’oliva prodotto da Terre Francescane. “La mattina faremo foto e video per i miei social e quelli di Terre Frencescane – spiega Iuliana - mentre il pomeriggio organizzeremo degustazioni dell’olio, lo abbineremo con i buonissimi peperoni di Carmagnola, coinvolgeremo il pubblico e forse anche qualche noto personaggio. Sono stata alla Fiera del Peperone l’anno scorso, i miei eventi hanno avuto successo e quindi ho deciso di tornare con i prodotti di Terre Francescane. Prodotti nei quali credo molto per la loro straordinaria qualità. La frase che hanno scelto per descriverli dice tutto: capolavori della natura. Dal 1639, nel cuore verde d’Italia, in Umbria, si dedicano con infinita passione alla coltivazione, alla raccolta delle olive ed alla produzione di un olio straordinario.”

Da anni, Iuliana Ierugan è un’esperta conduttrice di eventi di altissimo livello come il Monte-Carlo Food & Wine Festival, i concerti di musica classica al Conservatorio di Milano, il Gran Galà Donna Italiana, l’Omaggio alla Luna alle Cave di Michelangelo a Carrara, il Cooking Show a Casa Sanremo, il Premio Arte Scienza e Coscienza.

Chi è Iuliana Ierugan

Iuliana Ierugan è nota al grande pubblico grazie alla sua attività televisiva e cinematografica. Ha iniziato come letterona a “Passaparola”, poi a “Vivere Meglio”, ha recitato in “Camera Cafè”, “Casa Vianello”, “Crociera Vianello”, nel cinepanettone campione d’incassi “Natale sul Nilo” (28 milioni di euro nel 2002), nella commedia di Gerry Calà “Vita Smeralda” (trasmessa innumerevoli volte dalle reti televisive), ha condotto “Pane al pane, vino al vino” ed altri programmi televisivi di successo. Da qualche anno si è affermata come creativa digitale realizzando video per la sua pagina Instagram che conta 53mila follower.