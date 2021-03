Kering punta sul mercato second hand: acquistato il 5% di Vestiaire Collective

Il gruppo francese del lusso Kering punta al mercato second hand ed investe, insieme alla società statunitense d’investimento Tiger Global Management, nella prima piattaforma del lusso di seconda mano "Vestiaire Collective". L'acquisizione comprende il 5% della quota e una presenza nel consiglio di amministrazione della società. L'annuncio avviene dopo un anno di boom per la piattaforma Vestiaire Collective. Nel 2020 il volume delle transazioni è infatti cresciuto del 100%, confermandosi come "un’azienda ben posizionata e vincente per un nuovo ciclo di investimenti". Ma in realtà il periodo pandemico è stato solo un banco di prova importante, che ha confermato il trend positivo del settore second hand, in crescita da almeno tre anni. Secondo le stime riportate da Kering, il business crescerà ancora. Da qui a due anni si prevede infatti un aumento dei capi di seconda mano dal 21% al 27%, con un giro d'affari di oltre 60 miliardi di euro entro il 2025.

L'investimento di Kering segna così un passo importante, che incoraggia anche altri marchi di lusso verso nuovi modelli di business innovativi e sostenibili. François-Henri Pinault, presidente e amministratore di Kering, dichiara: “Il lusso second-hand è ormai una realtà con radici consolidate, specialmente tra i consumatori più giovani. Anziché ignorare il fenomeno, vogliamo cogliere questa opportunità per aumentare il valore che offriamo ai nostri clienti e indirizzare il futuro del nostro settore verso pratiche più innovative e sostenibili. Sono scelte che si sposano naturalmente con il nostro spirito imprenditoriale, la nostra strategia di sostenibilità pionieristica e la visione moderna che abbiamo del settore del lusso.” Anche Maximilian Bittner, amministratore delegato di Vestiaire Collective, sottolinea che "il contribuito di Kering e a Tiger Global Management sarà fondamentale per portare a termine la nostra missione: dare al mondo della moda un’impronta più sostenibile, ampliando la nostra comunità globale.” Kering and Vestiaire Collective condividono infatti la stessa visione riguardo la costruzione di un settore moda più sostenibile.