Plastica monouso, l'Ue apre una procedura di infrazione contro l'Italia

L’Ue apre infrazione contro Roma sulla plastica monouso

La Commissione Ue ha avviato una procedura di infrazione contro l'Italia per non aver recepito "pienamente e correttamente" la direttiva sulla plastica monouso e per aver violato gli obblighi previsti dalle norme sulla trasparenza del mercato unico. Roma ha ora due mesi di tempo per rispondere e colmare le lacune rilevate.

Come riporta l'Ansa, la Commissione considera le norme una parte essenziale del suo "piano d'azione sull'economia circolare" e dell'obiettivo di ridurre l'impatto della plastica sull'ambiente e sulla salute umana.

Inoltre, a livello procedurale, l'Italia avrebbe violato la direttiva sulla trasparenza del mercato unico adottando la legislazione che recepisce la direttiva sulla plastica monouso durante il periodo di sospensione di tre mesi obbligatorio tra la notifica del progetto di regola tecnica e la sua adozione, quando il dialogo con Bruxelles era ancora in corso.