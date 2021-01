Logistica, maxi contratti per Fagioli Spa nell’oil&gas di Africa, Asia e Usa

La pandemia non frena la corsa espansionistica di Fagioli Spa, la società di Sant’Ilario d’Enza (Reggio Emilia), leader a livello internazionale nella logistica. Racconta in anteprima al Sole 24 Ore l’Ad del gruppo Fagioli, Fabio Belli, la conquista da parte dell’azienda di tre maxi-contratti nel settore dell’oil&gas, per un valore complessivo di circa 80 milioni di euro. I lavori, rivela l’Ad, saranno eseguiti in tre diversi continenti: Africa, Asia e Nord America e si svilupperanno lungo un arco temporale da uno a tre anni.

Logistica, i tre contratti di Fagioli Spa

La prima commessa, rivela il Sole 24 Ore, è la più importante e riguarda operazioni di “project forwading”, ovvero spedizioni internazionali e logistica, movimentazioni e sollevamenti di moduli e strutture di un grande impianto di liquefazione gas metano nell’Africa orientale. La seconda, si legge sul Sole 24 Ore, è relativa a operazioni di sollevamento di 7 reattori di raffinazione, nell’ambito di un importante progetto di ammodernamento di una raffineria in Thailandia, volto alla produzione di combustibili di ultima generazione. Per la terza commessa si vola negli Usa, in Lousiana , e riguarderà la realizzazione di un nuovo impianto di liquefazione di gas metano.

Grazie a tali commesse, secondo l’Ad di Fagioli Spa Belli, “il fatturato 2020 raggiungerà i 200 milioni di euro, in lieve crescita rispetto al 2019 (195 milioni). Un risultato eccezionale, considerando l’emergenza sanitaria che ha colpito tutti i continenti. Un riconoscimento al valore dell’italianità”. Più in generale, fa sapere il Sole 24 ore, le operazioni hanno lo scopo di rafforzare la leadership di Fagioli a livello mondiale nel settore logistico e in ambito oil&gas.