Londra, Uber lancia il servizio green per le corse a zero emissioni

Londra, al via il servizio di corse a zero emissioni di Uber

Svolta green per l'azienda di trasporto privata Uber, con il lancio del servizio di corse a zero emissioni nella città di Londra. Uber Green offrirà ai passeggeri che utilizzano l'app Uber nella Zona 1 di Londra la possibilità di selezionare per la prima volta l’opzione di un veicolo completamente elettrico. Si spera che la nuova opzione Uber Green nell'app incoraggi gli utenti a fare la propria parte per quel che riguarda i cambiamenti climatici selezionando un veicolo completamente elettrico. Solo veicoli completamente elettrici potranno viaggiare con Uber Green. Uber Green avrà lo stesso costo di una normale corsa UberX. Uber ha affermato infatti che diventare ecocompatibili non dovrebbe mai portare ad un aggravio di spese. I conducenti che sono già passati a veicoli elettrici pagheranno una commissione di servizio inferiore del 15 per cento sui viaggi Uber Green. Jamie Heywood, Regional General Manager di Uber per l’Europa del nord ed orientale ha dichiarato: "Con le città che iniziano di nuovo ad aprirsi, abbiamo un'opportunità unica di guidare una ripresa ecologica facendo sì che si arrivi al momento in cui ogni auto sull'app Uber a Londra sarà completamente elettrica".